北部都會區｜粉嶺洪水橋安置邨明年3月入伙　受影響居民無縫遷入

發展局、地政總署、土拓署、和房協代表，周二晚（24日）與受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的居民會面，其中提到房協將於10月底接受粉嶺百和路、及洪水橋專用安置屋邨的租住單位申請。



政府代表指，按照目前建築進度，兩個專用安置屋邨的租住單位在2025年3月左右入伙，獲分配這些租住單位的受影響居民的遷出時間，將在入伙時間之後，讓受影響居民能無縫遷入租住單位。



發展局、地政總署、土拓署、和房協代表，9月24日與受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的居民會面。（北部都會區FB）

政府在社交平台專頁「北部都會區」撰文指，發展局、地政總署、土拓署、和房協代表，昨晚（24日）與受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的居民會面，講解有關專用安置屋邨的最新資訊和居民的遷出安排。

當局指，繼今年較早時候開售洪水橋專用安置屋邨的資助出售單位，房協將於10月底接受粉嶺百和路、及洪水橋專用安置屋邨的租住單位申請。洪水橋和百和路兩個專用安置屋邨，共提供約800個租住單位、及約1,000個資助出售單位，於本年底至明年陸續落成。

政府代表指，按照目前建築進度，兩個專用安置屋邨的租住單位在2025年3月左右入伙，獲分配這些租住單位的受影響居民的遷出時間，將在入伙時間之後，讓受影響居民能無縫遷入租住單位。

除專用安置屋邨，政府代表提到，居民也可選擇房委會公屋安置（須通過經濟狀況審查）或現金補償。

洪水橋（第一期）專用安置屋邨的租住單位預料2025年3月左右入伙。（北部都會區FB）

房協代表則提到，若申請入住專用安置屋邨出租單位的住戶有經濟困難，可申請繳交特惠租金。詳情會在臨近接受申請時公布。至於百和路專用安置屋邨的資助出售單位，房協會適時啟動銷售程序。政府及房協屆時會通知受影響居民有關詳情，並邀請有興趣居民提交申請。

就受古洞北／粉嶺北餘下階段發展影響的1065個住戶，截至今年7月底已有370個合資格住戶獲安置上樓、11個住戶獲現金特惠津貼、573個住戶的申請正在處理或尚待提交補充資料，111個住戶則不合資格。