北都發展｜發展局放寬洪水橋站兩旁商業地 兩成樓面可改住宅
撰文：黃祐樺
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早前有本地大型發展商希望北都範圍內的部份土地，能夠避免僅作單一商業用途，建議改為以混合用途發展「中央活力區」，將其中40%樓面撥作發展住宅，而非再一味再做「中央商務區」。
發展局今日（28日）在社交媒體發文表示，初步認為在不影響新發展區的產業定位下，洪水橋站兩旁的商業及商住混合用地，或有條件將不超過20%的非住宅用途樓面面積改為住宅用途。有關改動須通過技術評估，並按機制向城市規劃委員會申請許可。
↓↓洪水橋一帶環境↓↓
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更新該區發展大綱圖 把部分商業及商住混合用地拆細
發展局表示，更新該區發展大綱圖，把部分商業及商住混合用地拆細，以便提供彈性，容納不同規模和組合的發展。
另外，就「商業」地帶放寬商業樓面可承載的商業用途組合，不就個別商業用途（如寫字樓）訂定樓面面積規定，提供彈性讓市場可以靈活調撥商業樓面面積作准許用途，包括寫字樓、酒店、零售餐飲、娛樂、文化、康樂等等。
與此同時亦因應一些已核准的項目、道路走線及鐵路計劃，相應更新地盤界線或發展參數。
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