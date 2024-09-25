理大宣傳橫幅蘇軾名句「千里共嬋娟」變「千裡」　惹熱議後已拆除

理工大學近日在學生會大樓對開位置，掛出一些橫幅，相信為「中華文化節」及「中秋晚會」的宣傳品。有人發現，其中一條印有蘇軾《水調歌頭》一句「但願人長久，千里共嬋娟」的橫幅竟然出現錯字，「千里」變成了「千裡」，懷疑是因繁簡轉換後，沒有校對便印刷成品，有關錯字橫幅被人拍下並放上網，引起網上熱議。記者今日（25日）到場，發現校方以印有正字的貼紙覆蓋在錯字位置上修正，不久後更將所有橫幅除下。記者正向理工大學了解事件。



理工大學「中華文化節」的宣傳橫幅疑簡體字轉為繁體字後沒有校對，「千里共嬋娟」變成「千裡共嬋娟」，其後以正字覆蓋在錯字上。（吳綽詩攝）

早前有網民發現錯了的「裡」字，已貼上「里」字遮蓋；有若干學生及教職員經過議論及拍照。其後校方已安排職員拆除所有相關橫額。（吳綽詩攝）

記者今日到理大校園，見學生會大樓對開行人路，掛上了20多幅中秋相關詩詞的橫幅，包括《念奴嬌·過洞庭》、《望月懷遠》等，亦印有「理大中華文化節」的標誌。其中兩幅橫幅為蘇軾《水調歌頭》中的名句「但願人長久，千里共嬋娟」。早前有網民發現當中的「里」字竟然錯印成「裡」字，並拍下圖片放上網引來熱議。記者到場時，橫幅上的「裡」字已被貼上「里」字遮蓋來修正。其後校方更安排人員拆除所有相關橫額。

不少網民認為是由於負責者將整句句子以簡體字轉為繁體字，而且沒有作校對，所以出錯。若使用網上工具將簡體「里」字轉為繁體的話，會得到「裡」字的結果。

理工大學「中華文化節」的宣傳橫幅疑簡體字轉為繁體字後沒有校對，「千里共嬋娟」變成「千裡共嬋娟」，其後以正字覆蓋在錯字上。（網上圖片）

事件在網上傳出後，有不少學生及教職員經過上址時，難免抬頭張望及拍照，議論紛紛。有不願具名的教職員表示，從一名中學校長的口中得悉此事，故特意過來看看，發現已修正了，他說：「會通知返佢（該中學校長）已經改咗。」

他估計是校方沒檢查清楚就掛起，笑言「咁多隻字先錯一隻，但理論上係唔可以原諒」。對於事後做法，他覺得應該整塊換掉，因為後貼的「里」字可能掉落，或會被人撕去。他認為活動本身「雖然都好有意思，但就畀人笑囉。」

另一位洪同學亦認為事後做法「突兀」，因後補正字與底色不同，應「成塊換」。他表示這幾天才留意到錯字，感到奇怪，他說：「話晒咁大間大學，有唔同地方嘅人嚟到見到，有啲丟架。」被問到張貼詩句能否推廣中華文化，他指「除咗呢張，其他都可以。」

因繁簡轉換而「擺烏龍」的事件過去亦有發生，中央圖書館於2001年啟用時，被發現大門前刻有不少名言雋語的梯階，有一級把著名學者錢鍾書的名字錯刻成「錢鐘書」，引來市民投訴，指是對錢鍾書不敬。該級刻上錢鍾書的《寫在人生邊上》。

當時中央圖書館表示，揀選過程沒有出錯，相信是進行雕刻工序時，將「鍾」刻錯成「鐘」，事後已通知建築署及要求修改。

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