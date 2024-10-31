23年歷史街頭藝術 「紅球計畫」年底來港 現身10個港九地標

被譽爲「世上最有韌力的街頭藝術作品」、由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計劃，將於今年12月6日至15日，現身香港10個文化地標。届時市民可於港島九龍尋找紅球蹤跡，與其互動。



紅球計劃是Kurt Perschke創作的一項街頭藝術，自2001開始，目前已遊歷47個城市，包括巴黎、芝加哥、倫敦和東京等等，每路過一個城市，就會將一個直徑約5米、重量約122公斤的紅色巨型氣球，「塞」入不同城市景點，一度在各地揭起紅球熱潮。今年12月6至15日，紅球將潛入港島及九龍不同建築，且每日都會出現在一個新地點，供市民欣賞互動。計劃將於11月中，公布更多香港之旅的行程。

紅球計劃起源於2001年，當時Kurt Perschke受美國聖路易斯市邀請，創作一件展示於橋下的作品。他希望作品能彰顯橋的宏偉，卻一直不滿意自己的草圖，正當他一籌莫展時，他漫不經心地畫了一個大紅球，反而感到相當有趣特別。於是他向項目經理提出展示紅球的想法，紅球計劃就此誕生。

Kurt Perschke表示，計劃旨在邀請現場觀衆與紅球互動，發揮創意，以嶄新視覺看待日常生活中習以爲常的地點，「今站，將會寫下專屬香港的獨特故事。」