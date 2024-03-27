歷時最長的街頭藝術「紅球計劃」　公共藝術的力量激發觀眾想像

香港向來喜歡引入不少巨型的裝置藝術，公共藝術引人入勝之處在於無論是否藝術愛好者，都能夠被巨型或大量的藝術品震撼眼球，可以單純地打卡或可以深思作品背後的意思或訊息。其中一個最早映入大眾眼球的可能是由美國藝術家Kurt Perschke所構思的「RedBall Project」，於2001年發起計劃，將直徑約5米、重達過百公斤的巨型充氣紅色氣球「塞」進世界各地各大城市的景觀當中。紅球在世界遊走多年之後，終於在今年重回亞洲，計劃於3月底到達台南，令人期待會否在不久的未來到訪香港。



最初的RedBall於2001年出現在美國St. Louis圖片來源：RedBall Project）

「RedBall Project」現已到訪過超過40個城市，包括巴塞隆拿、波特蘭、悉尼、芝加哥、多倫多、東京、台北等，歷時20多年是為巡迴時間最長的街頭藝術計劃，一度掀起紅球熱潮，在進駐的地方由大街小巷以至是知名的地標性建築，在公共空間中與公眾交流互動，從中激起想像。最初的RedBall出現在美國St. Louis，當時是當地邀請藝術家Kurt Perschke創作一件作品用來突顯一條橋樑的宏偉感覺，但Kurt思考了很多個方案都一無所獲，最後隨意地在草圖上畫上一顆紅球發現很特別很有趣，自此誕生出這件經典作品。

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Kurt Perschke本來是修讀雕塑的，所以他的創作理念也從雕塑出發，卻想將雕塑這種傳統的藝術工藝融入都市的環境，成為城市景觀的一部分之餘，亦可與觀眾交流，於是將雕塑作品變成巡迴公共藝術項目。RedBall開始巡迴之後，旋即受到媒體和公眾的廣泛關注，紛紛出現在報章雜誌、電視和網路上，紅球熱潮的出現，一定程度上也得益於網路文化和社交媒體的興起。RedBall的有趣之處是總是會擠壓在建築物之間，高度和體型剛好處於公眾看得到又接觸到的距離，改變了城市的既定觀感，讓城市變成一幅畫布。RedBall還會邀請大眾參與思考和討論，下一次想出現在甚麼地方，又不應該出現在哪處，從中鼓勵大家的想像，直接將觀眾變成參與者，帶有的強大力量在於為體驗者創造出一道共同想像的大門。

接下來於3月29日至4月7日，RedBall將會重遊台灣，由於RedBall僅會在一個城市光臨一次，在2010年到訪過台北之後是次將會前往台南，在長達10日的展期內會每天移師到不同的地點，所有地點都由Kurt本人決定，包括安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館還有自然景觀如海岸沙丘區、文元溪流域等。每一次RedBall到訪城市，都能夠讓當地民眾深入細味生活的趣味與不尋常，打破枯燥的日常，甚至令生於此地的居民重新審視一些建築和景觀的存在意義，對城市有更多的關注。何謂好的公共藝術，從來沒有一個既定的答案，公共藝術的對象乃是公眾，所以公眾對於作品的感覺、想像，從中得到甚麼，共同決定了作品的價值。Kurt曾說過多年來見證著RedBall走過異國大地，公眾不限於語言、文化背景、年齡之下參與著這項計劃，令他更熱衷於繼續邀請大家，這才是RedBall的本質。