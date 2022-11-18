最佳公廁選舉山頂凌霄閣公廁奪金獎　郊野公園流動廁所急需改善

本周六（19日）為世界廁所日，香港廁所協會今日（18日）公佈「2022年最佳公廁選舉」結果。香港廁所協會走訪全港十八區400多個公廁，作實地考察，評選山頂凌霄閣公廁奪得金獎，協會表示該公廁的衛生非常良好，小童坐廁等設施一應俱全，廁所內更安裝四合一非接觸式概念洗手盆，既環保又方便使用者。



山頂凌霄閣。（資料圖片）

不過，協會同時發布最急需改善公廁名單，分別為上水龍運街公廁、天水圍天河路遊樂場公廁、郊野公園流動公廁。協會指上述公廁問題在於衛生環境極度惡劣，如廁地面濕滑、馬桶旁有大量廁紙、通風系統差、有男廁內共有兩個廁格，一個堵塞，一個在外佈滿糞便，缺乏管理。協會更形容廁內臭氣沖天，令人作嘔，即使人有三急亦過門不敢入。

香港廁所協會副主席黃金標指出，郊野公園流動公廁衛生環境差劣已是多年問題，今年已加強巡查但仍未見任何改善。當中多個流動公廁的設計及配置都極度惡劣和不完善，包括沖廁設備失靈、糞便堆積、廁紙無法沖走，促請政府應當馬上正視並跟進郊野公園流動公廁的衛生問題。