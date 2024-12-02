朗豪坊「良心便利店」加碼營運至12.15　麥美娟及梁宏正到場購物

出售6間本地社企產品的「良心便利店」11月4日於旺角朗豪坊開張，原定由營業至12月1日。由於反應熱烈，「良心便利店」加長營業至12月15日。政及青年事務局局長麥美娟及副局梁宏正日前到場參觀，更提早買聖誕禮物，身體力行支持社企。



「十一良心消費運動」社創項目由豐盛社企學會主辦、民政及青年事務局贊助，平台集結政府、商界、社會企業及義工，目標為推動良心消費，支持社會企業發展。項目今次聯同冠君產業信託旗下及朗豪坊舉辦的「良心便利店」，為朗豪坊商場首個商社合作項目，目標為將良心消費概念帶到旺角核心地段。

民政及青年事務局局長麥美娟及副局梁宏正日前旺角朗豪坊商場參觀該「良心便利店」，與社會企業代表及參與設計的年輕人傾談；他們又提早買聖誕禮物，身體力行支持社企和良心消費。

民政及青年事務局局長麥美娟（中）及副局梁宏正（左一)日前旺角朗豪坊商場參觀該「良心便利店」，與社會企業代表及參與設計的年輕人傾談。

麥美娟說，香港擁有眾多獨特且高品質的社會企業產品，以本地為研發及生產基地，希望通過更多宣傳及協作，讓這些品牌在香港及國際今更多人熟悉。

「良心便利店」出售6間本地社企的產品。其中理工大學產品設計系四年級學生設計出四個零食模型，麥美娟細心地聆聽他們講解設計理念，讚賞模型造型可愛，充滿創意。