良心便利店｜社企獲朗豪坊免租營運至12.1　負責人指機會千載難逢

由豐盛社企學會主辦、民政及青年事務局贊助的「十一良心消費運動」首次推出的「良心便利店」於旺角朗豪坊開張，由今日（4日）起至12月1日營業，並出售6間本地社企的產品。該便利店位處朗豪坊商場7樓，有社企負責人直言機會「千載難逢」。



「十一良心消費運動」是由豐盛社企學會主辦的社創項目，平台集結政府、商界、社會企業及義工，目標為推動良心消費，支持社會企業發展。而他們今次聯同冠君產業信託旗下及朗豪坊舉辦的良心便利店，為朗豪坊商場首個商社合作項目，目標為將良心消費概念帶到旺角核心地段。

便利店出售6間本地社企的產品，包括品牌「Meat the Next」的虎堅果太加奶。「Meat the Next」負責人利嘉軒指，品牌理念為透過種植虎堅果，改善受極端天氣影響的耕地品質，提高農作物產量，並改善農民的收入。所以他們在內蒙古一些沙漠化的土地種植虎堅果，希望達到一個生態循環。太加奶由虎堅果、燕麥和非轉基因大豆等有機原料製造，在內地生產，再在香港抽驗品質。250毫升包裝售價8元，與市面一般奶類接近。

利嘉軒形容機會「千載難逢」，因為便利店能助她展示其品牌理念，又指一般情況，很難有商場出租地方予小型社企，今次社企不用支付任何租金便能在朗豪坊辦便利店。

其餘5間社企包括香港首個公平貿易品牌「細味公平」、研發無酒精手工釀製氣泡茶的「Mindful Sparks」、策動長者就業的「銀杏館」、促進婦女充權及長者就業的「糕點時光」及協助自閉症兒童融入社會的「星星堂」。

便利店位於朗豪坊7樓，有相當人流，吸引不少路人的目光。不願上鏡的陳小姐表示一向有光顧社企，但購物的首要考慮始終是產品的吸引力。她表示被虎堅果太加奶吸引，購買了一盒250毫升包裝。她又說，社企產品的價錢可能比市面產品稍貴，她個人會接受。「差少少都係因為營運成本。我覺得呢啲可以支持下，又唔係差好遠。」

被產品吸引而停下腳步的戴先生則沒有購物。他沒有特別光顧社企，因為對他來說，購物最重要的是方便程度和自身需要，只會選性價比最高的產品。（洪戩昊攝）

市民戴先生表示被產品吸引、所以停下腳步了解。他稱沒有特別光顧社企，因為對他來說，購物最重要的是方便程度和自身需要，只會選性價比最高的產品。