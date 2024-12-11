活化翠屏河｜周五起開放　增智能水閘防臭　可禦200年一遇暴雨

觀塘翠屏河，原稱觀塘明渠，曾因臭味及不時水浸而見稱。渠務署於2020年展開翠屏河活化工程，目的包括改善其防洪能力等。項目已大致完成，署方將於本周五（13日）開放敬業街一段的設施，包括跨河通道和人工浮島等，並將於年内開放翠屏河所有設施。



渠務署高級工程師溫南豐指，活化後的翠屏河設有智能水閘，可以調節水位，確保河道不會乾涸，同時設有污水堵截裝置，可改善臭味。另外，署方將河道挖深了0.2到0.7米，並加裝擋水板，相信排洪能力已提升，可抵禦「200年一遇大雨」。



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智能水閘連接天氣預報系統 潮汐漲退自動升降

翠屏河前身為觀塘一條一公里長的明渠，過往常在潮退時乾涸，從而產生臭味。溫南豐指，署方現時已在翠屏河下游一帶加裝智能水閘，該水閘連接天文台天氣預報系統，配合潮汐漲退的時間自動升降。

潮漲時，水閘將升起，儲蓄潮水；潮退時，水閘降下，排放蓄水區的水，從而確保河道不會乾涸。此外，渠務署在河道内設置了3個旱季截流器，堵截雨水渠内的污水，輸送至污水收集系統，署方亦會定時檢查和清洗河道，減少河道臭味。記者上星期四到場，並未聞到有異味。

整個翠屏河的集水區面積有約520公頃，秀茂坪、觀塘及藍田的降雨，都會經此流入維港。以往每逢惡劣天氣，明渠不時滿溢，導致臨近地方水浸。上年9月，香港「五百年一遇」大雨時，觀塘道便變成澤國。

翠屏河部份河段挖深0.2至0.7米 增加河道容量

溫南豐指，翠屏河經活化後，已提升排洪能力。他指，渠務署已在整條河道的其中800米河段，挖深0.2至0.7米，增加河道容量，而智能水閘亦會在惡劣天氣來臨前預先降下，保持最大排洪量；此外，河道上游亦已加裝約1.2米高擋水板，防止河水淹上路面。

渠務署表示，現時河道最高排洪能力可達每秒150立方米，即約17秒可填滿一個標準游泳池，達到渠務署「200年一遇」的防洪標準。不過溫南豐指，由於氣候變化複雜，極端天氣愈演愈烈，渠務署會不斷檢視河道排洪情況。

溫南豐指，翠屏河現可抵禦200年一遇暴雨。（廖雁雄攝）

設跨河通道及人工浮島 麗港城居民到敬業街毋須繞路

渠務署總工程師溫卓強指，活化另一個目的是建立社區空間，並連繫社區。以往麗港城居民來往敬業街附近的商業區，需繞過翠屏河花園一帶。溫卓強指，活化翠屏河之後，共有6個跨河通道及1個人工浮島連接河道兩岸，可便利市民來往。此外，渠務署亦沿河加設6個園境平台，提供河畔休憩空間。

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河道上游設人工濕地 研辦導賞團或講座

溫南豐表示，渠務署在河道旁設置了鳥桿、岩石池等生態裝置，又在河道上游亦設置約200平方米人工濕地，希望為生物創造棲息地。他表示，未來署方或會與其他機構合作，在翠屏河舉辦導賞團或講座等活動，教育公眾自然生態之重要性。

渠務署於2020年7月展開該活化工程，預計耗資13億4220萬。渠務署表示，工程最後以13億4200萬完成，沒有超支。署方現正清潔和修飾沿河設施，將於今年内全面開放翠屏河。