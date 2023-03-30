活化翠屏河｜建跨河通道駁通海濱　污水泵房上蓋設圖景平台小樹屋

渠務署於3年前開展翠屏河活化工程，署長彭雅妮今日（30日）表示，工程已接近尾聲，將會率先開放臨海的7米闊跨河通道，駁通觀塘市中心和茶果嶺海濱，成為新的休憩空間，她預料整個臨海通道可提早在今年中開放，較預期快至少半年。

她續指，毗鄰正進行改善工程的觀塘污水泵房，上蓋亦會改建成園景平台，將設60組兒童遊樂和成人健身設施，並透露將會有「小樹屋」，期望可同步在年中竣工，在「有氣氛」的日子，開放予公眾使用。



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彭雅妮下午帶傳媒到翠屏河導賞，她形容活化工程是契機，令當局能連同其他兩個改善渠務設施的工程，透過改善布局，將毗鄰面向河道及維港的污水廠地盤，分別後移3米和5米，以騰出土地建造沿河行人通道和翠屏海濱長廊，市民將可由觀塘海濱經翠屏河通道，前往茶果嶺海濱。

她表示，翠屏海濱、跨海通道、茶果嶺海濱，全長約240米，將可連接到附近社區，她形容猶如「打通經絡」，認為海濱開放後，將會帶動九龍東的人流、增添活力。

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負責翠屏河活化工程的渠務署高級工程師溫南豐表示，整個工程利用水景、園景和生態概念活化河道，包括使用天然物料鋪設部份河床、在上游位置建造人工濕地等，日後亦會有6個觀景平台，讓公眾享受近水環境和氛圍。

在翠屏河的防潮技術方面，他表示，團隊已在下游位置設置智能水閘，並連接天文台的天氣預報系統，在天氣惡劣時，水閘會自動下降以加強河道的排洪能力。

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至於改善觀塘污水泵房的工程方面，渠務署則提到，現時污水廠在繁忙時段的用量已接近飽和，故已在泵房興建一個達1.6萬平方米的地下污水調節池，以暫存由觀塘基本污水處理廠排出，並經初步處理的污水，在高峰期過後，才經深層污水隧道送到昂船洲污水處理廠作進一步處理。

渠務署表示，正在廠房上蓋建造約1公頃的園景平台，並以「好玩自然」為設計概念，將平台劃分成5個主題區，並會設國60組兒童遊樂和成人健身設施。值得注意的是，平台伯有專為不足3歲嬰幼童而設的區域，以及無障礙通道，通往平台較高的位置。當局預料上蓋的遊樂設施和園境綠化將會陸續落成，有望在今年第二季移交康文署安排開放予公眾使用。