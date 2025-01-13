元朗博愛交匯處｜改善塞車　加交通燈、凹頭出口增車線　2.9啟用

元朗博愛交匯處是來往新界西北多區的必經之路，繁忙時段時常塞車。當局已分階段落實各項道路改善工程，運輸署向元朗區議會提交的文化指出，現正推展於元朗公路 (南行) 入口與迴旋處交界處以及元朗公路 (北行) 入口與迴旋處交界處加設交通燈的工程，並將迴旋處往凹頭的行車線由一條增加至兩條，這些工程將在2月9日完工和啟用。



博愛交匯處時常塞車。（博愛交匯處塞車關注組Issac Ho@Facebook）

元朗公路迴旋處入口加設交通燈 制定預案配合不同時段車流

元朗博愛交匯處時有塞車問題，運輸署在2022年完成於迴旋處的青山公路西行入口增設左轉專用行車線的工程，以更便捷地連接青山公路(西行)至元朗公路(南行)，改善青山公路(西行) 下午繁忙時間的交通情況，並配合錦田附近發展的交通需要。

其後展開在元朗公路南行及北行方向的迴旋處入口加設交通燈，令這兩個方向的車更有秩序的進出迴旋處，並制定交通燈號預案，配合不同時段的車流；運輸署亦將迴旋處往凹頭的出口，由原本的一條行車線增加至兩條，以提升該出口交通容量。

運輸署預期實施有關措施後，會減少駕駛者在繁忙時間等候進入迴旋處的時間，縮短車龍長度，同時提高迴旋處的容車量及道路安全。

運輸署指元朗博愛交匯處改善塞車工程將在2月9號完工和啟用，提醒駕駛者留意最新交通安排。（元朗區議會文件）

運輸署指，經過署方、路政署和機電工程署緊密合作及協調，相關工程將在2月9號完工和啟用。署方會在實施上述改善措施後，密切監察有關措施的成效。

為了讓駕駛者預早了解有關的交通安排，運輸署稱會透過宣傳單張及署方網頁，發放提醒駕駛者進入迴旋處前的安全駕駛貼士；此外會於進入迴旋處前的合適位置增設臨時交通標誌，提醒駕駛者留意最新交通安排、及早選定行車線、注意燈號及減速；並會安排在鄰近道路的可變訊息顯示屏，提供有關元朗博愛交匯處最新交通安排的資訊。