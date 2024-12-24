再成塞車之都？遊勻3區塞近2小時　的哥：同樣車費45分鐘搞掂啦

自疫情後市民出行習慣改變，加上移民、外遊潮，近年馬路上車輛減了不少，塞車亦有所減少。不過情況似乎有逆轉趨勢，有司機向《香港01》表示，近日不時遇到塞車。到底香港是否重新成為塞車之都？



有的士司機表示，近一兩個月，路面上車輛增多，感覺像回到疫情之前。記者周一（23日)平日下午，搭的士穿梭中區、灣仔、尖沙咀直擊，都遇上塞車情況，全程約18公里花了近2小時。司機更表示，同樣車資大約等於他載客由將軍澳到機場，「九個字（45分鐘）乜都做完啦」，又說平常在客人口中聽到「尖沙咀」三字都感到害怕，因為廣東道車龍不時延到柯士甸道、佐敦道等，最嚴重之時，有客人在佐敦道上車，跳錶到60多元才離開廣東道。



的士司機：近一兩個月感到路面車輛增加不少

記者周一下午2時半開始，由立法會綜合大樓出發，先到遊客勝地中環威靈頓街，在皇后大道中長江中心外，便遇到緩慢移動的車龍，加上在路窄的半山，不時有人切線、泊車佔據行車線，亦有行人過馬路，足足花了約15分鐘，才走完全條威靈頓街到達上環禧利街。

的士司機德哥向記者表示，近一兩個月開工時，感覺到本港路面上車輛增加不少，主要是私家車，路況猶回到疫情之前，不只出現遊客區及主要幹道，各區都多了不少車輛。

由演藝中心告士打道東行到灣仔運動場用了8分鐘

之後德哥接載記者前往銅鑼灣時代廣場，下午3時的告士打道東行方向，最右線出現有如繁忙時間的車龍，延至入境事務大樓，由演藝中心駛到灣仔運動場，竟然用了8分鐘。

銅鑼灣耀華街100多米路塞了4分鐘

之後又花了8分鐘，才離開堅拿道天橋，進入銅鑼灣耀華街後，短短100多米又塞了4分鐘，最終由演藝中心到時代廣場全程竟花了約22分鐘。

經菲林明道轉出告士打道 同一枝紅綠燈足足等了三次才通過

其後記者又到百德新街，今次較為暢順，僅在維園道天橋附近塞了三分鐘，不用10分鐘便到達。不過，德哥表示，百德新街平時死車甚多，又多白牌車上落客，不時只剩單線可行車，認為周一情況算少見。

記者隨後過海前往尖沙咀，在港灣道打算經菲林明道轉出告士打道，再次遇上塞車，今次一塞便塞了近10分鐘，同一枝紅綠燈，足足等了三次。

九龍香格里拉酒店外遇上車龍 11分鐘才到文化中心

在九龍塞車的情況同樣嚴重。記者在梳士巴利道往尖沙咀方向、九龍香格里拉酒店外，遇上車龍，該處是旅行團上落客點，多架旅遊巴停靠在最左的行車線。德哥表示，情況是近期出現，「日日都塞」，途經該處往往要花至少10分鐘。如他所言，由香格里拉酒店外開始，記者用了11分鐘，才經過半島酒店，到達文化中心對開。

德哥表示，近期聽到「尖沙咀」三字感到害怕。（楊凱力攝）

聽到「尖沙咀」三字都驚：試過佐敦道上車跳錶60多元才離開廣東道

之後德哥又帶記者經九龍公園徑到廣東道，今次卻令人「跌眼鏡」，只花了約10分鐘，僅在轉入廣東道的燈位前，塞了數分鐘。德哥表示，這日廣東道算非常暢順，又指平常在客人口中聽到「尖沙咀」三字都感到害怕，因為廣東道車龍不時延到柯士甸道、佐敦道等，最嚴重之時，有客人在佐敦道上車，跳錶到60多元才離開廣東道。

由立法會綜合大樓上車到廣東道海港城落車，連同記者由深水埗前往立法會接載同事的11公里約20分鐘行程，總共花了2小時6分鐘，未連隧道費，車費為330多元，全程僅約29公里。

德哥指，320元車資大約等於他載客由將軍澳到機場，但只需45分鐘。（楊凱力攝）

兩小時車貴$320 比不塞車賺少50%

當計費錶來到320元的時候，車程剛好2小時，德哥估計，比起平常不塞車的兩小時，最少賺少了50%，又指320元車資大約等於他載客由將軍澳到機場，「九個字（45分鐘）乜都做完啦！」