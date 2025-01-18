地圖香港｜佐敦地標、「普慶隔籬」九龍地圖銷售處1.28最後營運

上一次買實體地圖是什麼時候？地政總署周四（16日）宣布，下月1日起關閉四個分別位於中環海港政府大樓、西九龍政府合署、西貢政府合署和大埔政府合署的地圖銷售處。地政總署最新顯示，位於油麻地彌敦道382號的九龍地圖銷售處，以及位於北區政府合署內的北區測量處下月3日起關閉。

當中，下沉式設計、不少人會說位於「普慶隔籬」的九龍地圖銷售處並非位於政府合署，而是獨立一棟且位於人來人往的彌敦道，即使不知是地圖銷售處，對它也有一定印象。

九龍地圖銷售處及北區政府合署下月3日起關閉，但本月29日至31日是農曆年假期，下月1日及2日又是周六及周日不營業，意味兩個地圖銷售處將於本月28日最後營運。



地政總署公布，由2月3日起關閉兩個地圖銷售處。（地政總署網頁）

地政總署2月起累計關閉6間地圖銷售處

地政總署前日宣布，由2月1日起關閉四個分別位於中環海港政府大樓、西九龍政府合署、西貢政府合署和大埔政府合署的地圖銷售處。事隔兩日，署方最新再公布，由2月3日起關閉兩個地圖銷售處，分別是位於油麻地彌敦道382號的九龍地圖銷售處，以及位於北區政府合署內的北區測量處。

位「普慶戲院」旁 1990年年代起變下沉式

資料顯示，九龍地圖銷售處原處仍水平位置而非在目前的下沉式廣場，但相關發展商購入鄰近的普慶戲院，重建為逸東酒店及基座的普慶廣場，於1990年年代起，九龍地圖銷售處就是如今的下沉式設計。

地政總署之後僅餘北角及元朗兩地圖銷售點

市民可透過「香港地圖服務2.0」網頁，或前往北角政府合署的香港地圖銷售處及元朗元政路的元朗測量處，訂購地圖產品及地籍測量紀錄。