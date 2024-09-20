地政總署：沙田住宅地下周五招標　估值逾10億、測量師調低21%

地政總署今日公布，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮，將於下周五（27日）起公開招標，截標日期為10月25日。市場預期每呎樓面地價約3,500元至3,950元，地皮估值約10.64億元至12億元。



中原張競達：因應市況調低估值21%

中原測量師行執行董事張競達表示，現時發展商貨尾量仍然高企，加上建築成本亦高，各種因素均影響發展商投地意欲及取態，未必會急於搶地，預料出價仍會傾向保守。

再參考7月同區另一幅地皮以樓面呎價約3,952元批出，是次亦將估值每呎樓面地價5,000元調低至3,950元，下調約21%，地皮估值約12億元。

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泓亮張翹楚：伙數較少 流標風險較低

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，近期推出的兩幅沙田住宅地，涉及伙數較少、區內交通及配套亦完善，流標風險較低，預期每呎樓面地價約3,500元。

上述地皮地盤面積約為60,838平方呎，指定指定作住宅用途，最高可建樓面面積約304,191平方呎，預計提供570伙。

泓亮諮詢及評估董事張翹楚。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓