兼善里重建｜料4月圍封　街坊回歸吃最後團年飯：食埋呢餐就要拆

政府將重建長沙灣兼善里，並在去年2月公布會在重建後永久關閉。今日上午（19日）一群街坊拿着兼善里獨創設計的利市封站在一起合影，有已遷離的居民回歸參加團年活動，並在今晚共享清拆前最後一餐團年飯，「開開心心，可能食埋今次呢餐就冇啦。」

有居民透露，兼善里現在尚存大約四戶人家，料今年4月上旬進行圍封，亦即所有居民搬遷的最後期限。



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居住十年的街坊林寶鴻憶述，街坊商討成立關注長者及衛生問題的關注組，他亦加入成為一分子，形容當時街坊們「一呼百應」。（鄭子峰攝）

居住10年的街坊林寶鴻憶述，剛到這裏感到害怕，因「垃圾高過人，老鼠橫行。」但由於租金便宜，交通便利，故選擇居住。他分享搬入一年後，曾遇大廈天台發生火警，街坊商討成立關注長者及衞生問題的關注組。他亦加入成為一分子，形容當時街坊們「一呼百應」，開始設法清理街道。他指，「街坊好合作，到時到候，每晚八點半，將垃圾倒入垃圾桶。」同時解決了鼠患問題。

他指，凡是兼善里出現什麼問題，即使已搬離的街坊，遠至觀塘、藍田，都會回來開會商討，獻上計策，「一方有事，八方支援。」他又透露，兼善里將大約在今年4月8日圍封，亦即所有街坊屆時均必須遷離。

居住兼善里8年、今年58歲的李生（左）對於搬離這裡感到非常不捨，街坊林先生（右）就表示，希望政府能保留兼善里的行人路。（鄭子峰攝）

居住兼善里8年的58歲李先生稱，將在今年3月搬離，感到非常不捨。他表示這充滿許多難忘回憶，曾舉辦很多活動，例如端午包粽子、農曆新年清洗樓梯等。他憶述曾有街坊被業主逼遷，街坊們隨即舉行記者會以制止業主，「街坊呢個精神，喺香港已經搵唔返。」但希望在新一年，將這種精神推廣給更多香港人。

70歲街坊林先生表示，希望政府能保留兼善里的行人路，又表示今晚會舉行團年飯。至於新年願望，他希望街坊「開開心心，可能食埋今次呢餐就冇啦。」

71歲的劏房戶高伯伯稱，在兼善里居住近20年，「邊度平，我搬邊度。」他在兼善里搬屋共4次。曾從事清潔工的他，不時會在街道收集被人丟棄的東西，例如家中掛上了至少五個款式、大小不同的時鐘，「唔捨得掉，用得嘛，點解要掉。」

他稱，不知道會在這裏住到何時，並指還有三戶人家尚未搬遷。如能搬遷，他表示開心。負責跟進高伯伯個案的社工指，由於業主未賣出該單位，故高伯伯的安置問題尚未解決。