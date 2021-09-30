市建局公布長沙灣兼善里重建剛一周　十多名劏房戶遭業主迫遷

市區重建局上周五（24日）公布長沙灣「兼善里／福華街」重建項目，並隨即落區進行人口凍結調查，區內劏房林立，估計受影響居民達2,100戶。協助區內居民的明愛基層組織發展計劃今（30日）表示，接獲10多名兼善里租戶求助，指近日遭業主迫遷，亦有業主欲安排親友假扮租戶，侵吞租戶的賠償，要求租戶不要搶先登記人口資料。

負責跟進個案的社工形容，重建計劃破壞業主和租戶原本和睦關係。目前區內充斥流言蜚語，有指業主迫遷租客後，可獲更豐厚賠償。有關社工促請市建局盡早介入，阻止不實消息流傳，並增設仲裁部門，與社工隊合作，調停業主與租客間的重建糾紛。

《香港01》已就此向市建局查詢。



市建局宣布長沙灣兼善里的重建計劃後，隨即於區內展開凍結人口調查。不過明愛基層組織發展計劃，近日接獲10多名兼善里街坊求助，稱遭業主迫遷，另有100戶劏房戶反映，目前區內有流言，聲稱業主只要提早趕走租客，便可獲更多賠償，致區內劏房戶和租客人心惶惶。

明愛估計，區內仍有約十分一住戶，仍未做人口凍結調查。當中不少人未能與市建局職員預約，亦有部份租戶不敢輕言做登記，擔心會遭業主報復、迫遷。

劏房戶阿天︰如果我唔搬 業主搵人趕我走點算？

兼善里劏房戶阿天表示，其租約於今年中屆滿。業主曾透過短訊承諾，因疫情關係不加租，惟雙方並無簽訂新租約。市建局上周五宣布重建計劃後，業主突然要求阿天在一個月內搬走。阿天深感徬徨，亦不知如何在短時間內找到落腳地方，「如果我唔搬，業主搵人趕我走點算？到時報警又解唔解決到，真係好驚！」

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租戶阿金︰接受人口凍結登記後 業主報復要求即日搬走

另一名居於當區兩年的住戶阿金亦表示，業主曾要求不要向市建局人員做人口凍結登記。惟阿金憂慮，若不做人口凍結登記，日後遷出時將失去保障，於是未有理會業主的警告向市建局登記資料，卻換來業主報復，要求他今日內遷出住所。他深感無助，不知如何是好。

另有數個劏房戶接獲業主通知，將安排親友代為參與凍結人口登記，質疑意圖吞掉屬於租戶的賠償。有零星業主更以兩萬元現金及一個月免租，利誘租戶不要做人口凍結登記，變相是令租戶失去輪候公屋「上樓」的階梯。惟租戶憂慮業主報復，不敢約見市建局職員。

社工︰疑有地產代理業等人士在區內散播流言

明愛社工黃韻然表示，劏房租戶想留在原來住所至「上樓」安置為止，惟聽聞疑有地產代理業等人士，在區內散播流言，聲稱業主強迫租戶搬走後，可獲更豐厚補償，惟事實並非如此。她形容此舉「損人不利己」，雖然部份業主出席市建局的簡報會後，得悉有關說法並非屬實，已打消迫遷念頭，惟仍有約7至8戶，須於下月或之前搬離原有單位。

黃韻然又批評，欲侵吞租戶賠償的業主，安插親友假裝租戶，向市建局登記資料的做法屬欺詐，是以身試法。她亦擔心有業主會借機瘋狂加租迫遷，形容情況是劏房租管通過前的漏洞，希望市建局制定政策，要求業主凍結租金，以及保障租客從項目公布，至完成收購後的賠償階段間的續租權。

她又促請市建局增設仲裁部門，積極介入業主與租客因重建衍生的糾紛，而非單方面依靠調解處理爭議。