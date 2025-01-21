將軍澳市鎮公園設地庫停車場　屬3層車架「拼圖型」自動泊車系統

今日（21日）表示，政府日前向立法會提交將軍澳第66區市鎮公園及公衆停車場和上水彩順街公眾停車場一地多用兩項撥款申請。如獲得通過，現時港鐵將軍澳站對出作為臨時停車場的空地將會搖身一變，成為一個園景花園及有蓋廣場。



項目特色之一是地庫設有3層車架「拼圖型」自動泊車系統，有多達455個泊車位的公衆停車場，當中更包括約300個自動泊車系統車位。



政府日前向立法會提交將軍澳第66區市鎮公園及公衆停車場一地多用撥款申請。（運輸及物流局Facebook圖片）

局長陳美寶今日親身到將軍澳視察項目，她表示政府着力透過市區規劃帶動地區經濟，項目將會與68區的海傍公園形成一個動靜結合、共達5.5公頃的完整市鎮公園。她又順道到旁邊的入境事務處總部，在入境事務處處長郭俊峯陪同下參觀大樓內供職員使用的「拼圖型」自動泊車系統的運作情況。

陳美寶說，這個項目由醞釀、籌備至今已十多年，而政府亦一直與時並進，按照「一地多用」和應用新科技的原則推進項目。她指隨着將軍澳區人口不斷增長，居民無論對停車位及休憩項目的需求都十分實在。「我們考慮到現時的各種情況，包括檢視工程項目優次，深思熟慮並會審慎控制成本，確保土地及財政資源均用得其所。我知道很多居民、區議會及地區人士均對項目期待已久，我亦十分希望項目可以得到立法會的支持。」

局方指，將軍澳項目除可提升整個社區環境及提供泊位外，亦會與近年落成的跨灣連接路的景致，以及與將軍澳南的單車徑系統形成協同效應，成為全港市民休閒消費的好去處。項目地庫的3層車架「拼圖型」自動泊車系統，大大提高用地和泊車效率，亦可縮減挖掘深度，減低工程成本，隨着自動泊車系統技術日漸成熟，經常開支亦有所下調。

另外，上水彩順街項目結合上層公營房屋和社福設施，將提供2,400個公屋單位，緩解市民迫切的住屋需要，並為附近的重型貨車提供近60個泊車位。