【違泊抄牌】沙田有兩條街　兩個月抄牌3400張　一泊即抄

沙田石門違泊嚴重，據區議會文件，過去兩月警方單單在該區四條街已發出逾4千張「牛肉乾」；當中有兩條街，抄牌抄得特別嚴重，合共發了接近3400張告票。 當區區議員黃冰芬指出，該區違泊問題連帶全區塞車，認為其中一個主因是區內車位嚴重不足，特別是近年區內新增兩座商場落成，令當區車流大增，惟該兩新商場只供應少於十個時租車位，不足應付需求，促請政府確保區內未來落成商廈提供一定數量的時租車位。

安群街及安睦街成「抄牌」熱點

沙田區議會交通及運輸委員會最新文件顯示，今年10月至11月，沙田違例泊車檢控數字達8,246宗，即每日平均發出約135張「牛肉乾」，比8至9月增加2,919宗，數字比大圍及馬鞍山更嚴重。

撇除大圍及馬鞍山數字，沙田區當中，石門安群街及安睦街「抄牌」數目最多，兩月分別檢控1,925宗及1,470宗，連續兩期成為區內抄牌「熱點」榜首。翻查紀錄，石門一帶，包括石門安群街、安睦街、安麗街及安平街的交通違例檢控數字，是自8月起才列入區議會文件紀錄。而警方在10至11月，在這四條街便合共發出超過4,200張告票，即沙田區的違泊檢控逾半發生在石門。

京瑞廣場車位近乎全數出售



石門碧湖區區議員、民建聯的黃冰芬表示，區內目前唯一大型商廈京瑞廣場一期及二期兩年前在安群街地段、鄰近馬鐵站位置落成，商廈地下是食肆，低座是商場及三間酒樓，高層已出租予教會、補習社、律師樓等，人流大增。不過，發展商億京發展近乎賣出全數車位後，兩座商廈的時租車位供應約少於十個，故此有不少旅遊巴及私家車寧「貪方便」違泊在安群街。

安群街本屬單線雙程行車，黃冰芬指，車道兩旁經常違泊大量車輛下，只剩一條行車線供來回行車，令道路非常擠塞，並間接導致接載石門邨居民出入的主要小巴班次脫班。

一街塞車 全區亂龍

至於區內另一「抄牌」熱點，是包圍基督教國際學校、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及香港浸會大學國際學院的安睦街。而安睦街接駁的安睦里便是三校的出入位。

黃冰芬指出，三間學校的泊位不多，上學、放學的時段有很多車輛停泊在安睦里及安睦街，是票控的高峰期。「家長走入學校接細路，或者等細路放學，架車就停泊係出面，塞住其他車，嗰段時間警方就勤啲落來(「抄牌」)，希望車主唔好落車，有需要就走喇，後面啲車入唔到來。」

安睦街路段呈「U型」，由鄉議局大樓延至王錦輝中小學。黃冰芬說，安睦街車輛違泊，令車流擠塞至安心街及安麗街，嚴重影響區內整體交通，「入面打哂龍，困住哂，好似心臟入面塞死哂，爆血管」，車龍甚至有機會影響接駁出入市區的大涌橋路交通。

黃冰芬促請政府確保區內未來落成商廈提供一定數量的時租車位，及利用新地段興建停車場。(圖片由受訪者提供)

倡活化商廈有一定時租車位



黃冰芬認為，警方在違泊熱點多「抄牌」，可輕微改善區內塞車情況，但不是唯一有效方法，「喺有限嘅資源下，我歡迎你(警方)兩個月內不斷狂抄牌，抄到大家都驚，抄到少咗位置泊車。但可唔可以365日令警察日日都係到抄？我覺得(違泊檢控)數字之後維持唔到咁高。」

她認為，區內車位不足是事實，京瑞廣場一期及二期「夠膽死」將大量車位售出，沒有預留足夠時租車位，反映政府在地契條款上沒有好好把關。「當你(政府)判斷咗呢個地方做商業區，應該拎特定時租位畀人使用，自己(商廈)引來車流倒哂係條街到，就將個問題擺係社區解決。」

她指出，運輸署曾向區議會初步建議，將安群街行人路縮窄一半，以增設日間咪錶位，滿足區內需求，她希望當局盡快實行。長遠而言，她認為，要確保區內其他工廈活化成商廈時，有提供一定數量的時租車位；及積極要求政府考慮在區內其他未發展的新地段增設停車場，以增加時租車位，舒緩交通擠塞情況。