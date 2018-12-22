【流動架生車．二】自己社區自己救！　港女執木材做手工藝

香港人對「社區」有一種很複雜的情感，每個人地理上都被劃分為某一區，但跨區工作、跨區上學令區與區之間的界線變得模糊。自稱「廢青」的封曉彤（Stephanie）及曾琬淳（Cynthia），卻能用藝術品，將自己的興趣與社區結合，令更多人認識屯門、元朗、天水圍的歷史，而一切只源於她們對自己社區的一份歸屬感。

興趣與夢想結合，是很多人夢寐以求的事。Stephanie現職為社區項目及藝術策展人，同時亦是「流動架生房」的創辦人之一。回憶創辦架生房的原因，她笑言：「我一直都很喜歡踩單車，亦喜歡做手工藝，但從來沒想過兩件事可以連結起來。直至認識了昌哥，他送了一部舊單車給我，讓我學習組裝及復修，我跟着他踩單車到社區找素材，才明白原來單車和手工藝可以結合。」

「碎念工房」創辦人Stephanie（右）及社區導賞團負責人Cynthia（左）。（陳嘉杰攝）

碎念工房 執木材看政府管理漏洞

後來她開設自己的工作室「碎念工房」，開班教授學員製作木工。為甚麼叫「碎念工房」？Stephanie說：「因為我從日常日活、環境、人為活動的觀察中，引發很多疑問，這些瑣瑣碎碎的疑問變成腦海中的碎碎念，便是『碎念工房』，是我介入社會的一個方法。」

至於實際介入社會的方法，Stephanie表示工作室的木材便是從公園裏撿回來的，一次又一次撿木材的經驗，令她反思：「香港的樹木管理很差，例如為甚麼『山竹』時有那麼多塌樹？因為在樹木的生長過程中，政府沒有好好修理，導致樹木有傷口，結果大風一吹便紛紛倒下。其實，平時也有很多樹木被斬下，因為政府『斬腳趾避沙蟲』，一棵樹活到30歲，就先斬下來，以免活多幾年便步入老年，會有蟲害。斬完又再種一棵新的，好奇怪。」

Stephanie會從公園裏撿木材回工作室，再進行升級再造。（陳嘉杰攝）

被問到「山竹」後有沒有特別去撿多些樹枝，Stephanie坦言：「沒有。因為平時都有執開，不是到這些特殊情況才走出去執，而且山竹後其實有很多機構發起執拾樹枝的活動，反而平時沒有。」撿回去的樹枝，她會教學員製作不同的手工，例如門牌、項鍊、裝飾品等等。

Stephanie會教學員製作不同的手工，例如門牌、項鍊、裝飾品等等。（陳嘉杰攝）

社區導賞團 見證屯門歷史變遷

甘願做社區的清道夫，皆因她、昌哥以及Cynthia熱愛自己的社區，「自己住天水圍，所以很想做一些事情，將屯門、元朗、天水圍連結起來。」負責做社區導賞的Cynthia便擔當起介紹該區歷史的重任。

「導賞團由輕鐵河田站（回收車）開始，再行入工廠區，沿途會經過九巴廠、維他奶廠、忍者龜的彩星工業大廈、大興紗廠等，帶學員們看看屯門如何由以前的漁村，發展成工業區，再變成現的模樣。最後會走到工作室所在的鳴發工業大廈，樓下有一個回收場，學員們可以在那裏執拾自己想要的物資，再返回工作室進行升級再造。」

導賞團最後，學員會在工作室內將自己撿回來的廢物升級再造。（陳嘉杰攝）

創辦一個流動的工作平台，執拾社區中的各種廢物，成為他們回應社會的一個方法。「流動架生房很能代表香港的狀態，因為香港的空間十分有限，不能像外國一樣建設流動咖啡室等設施宣揚工藝、升級再造的概念，而單車正正是一個最適合的平台。」一件「垃圾」、一架單車、一雙巧手，就能把人和社區連結起來。