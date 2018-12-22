【流動架生車】土炮Cargo Bike　維修達人收「垃圾」幫舊物續命

在這個速食年代，人人追求新潮，所有事物都設「嘗味期限」，時限一到便變成廢物，被人毫不猶豫地丟棄。居於屯門，人稱昌哥的劉偉昌卻鍾愛「過時物品」，經常踩着自製「流動架生單車」到處「執垃圾」，將它們升級再造，化腐朽為神奇。 「不要覺得沒用就丟掉，只要將一件物件再造，就不再是一件廢物」憑着這信念，昌哥上年更創辦「流動架生房」，開班教人如何欣賞「過期品」，賦予它們「第二個生命」。

一切從維修單車開始

「流動架生房」位於屯門鳴發工業大廈，重甸甸金的金屬大門上，鑲有一個單車把手，把手裝上一個響鈴。訪問當天，記者按一按響鈴，半頭白髮，留有少許鬚根的昌哥笑瞇瞇前來開門。仿如中學班房大小的工作室映入眼前，鎢絲燈的昏黃撒在每一角落，令每一個木架、鐵器都添上一股懷舊的味道。

流動架生房創辦人昌哥。（陳嘉杰攝）

昏黃的燈光亦映在掛滿於天花的一架架單車上。原來，昌哥是一名單車發燒友，門口正上方一架由他親手打造的「流動架生單車」，最得他歡心。原來，他愛踩著單車穿梭於屯門的大街小巷，每當看到有單車店把廢棄零件丟出來，他便撿回去改裝舊單車，「其實啲零件仲用到」。可惜普通單車裝不了太多零件，後來受到外國Cargo Bike的啟發，昌哥便花三個月，成功將兩架單車合併成一架「流動架生單車」，於車頭造了一個大木籃，用來放置物品。自兩年前製成這架單車開始，昌哥便經常踩着它於社區尋寶，他指着工作室內一個約一米高的木櫃說：「這個櫃便是我用這架單車載回來的。」

工作室的天花掛著滿滿的單車。（陳嘉杰攝）

港人愛設「嘗味期限」 不懂欣賞舊物

其後，昌哥更從撿單車零件到撿「垃圾」，看盡香港人如何浪費，「去資源回收站執物資時，發現我們找到的東西很多都不是很舊，有的甚至是全新，新的熱水爐、新的電器，十件當中有八件仍然可以使用。」

最得昌哥歡心的，就是門口正上方的一架「流動架生單車」。（陳嘉杰攝）

他說，香港人常為事物設上一個期限，食物有「嘗味期限」，店鋪亦有「租約期限」。很多時，這些期限只有兩年，變相限制很多物件在社會上「流動」或「流通」的時間。他續說：「租約滿了之後人們不會想儲起原有的東西，就會丟掉，即使想繼續做，租約已經局限了你。」

昌哥喜歡踩著這架Cargo bike到社區轉。（陳嘉杰攝）

例子隨手拈來，他用手拍一拍眼前那張實木工作枱，說：「這張檯是一間學校丟出來的，我看它十分結實，就撿了回來。」他不認為自己在做甚麼大事，「只是賦予一件壽命完了的物件第二個生命」。

很多時，他更覺得新不如舊。他指着一架酒紅色單車說：「你別看它這麼新淨，其實這架單車已經有50年歷史，我拿回來維修、噴油，又可以再踩。其實以前的東西質量都很好，換着現時的單車，別說50年，可以踩到5年已經好好。現在的東西可以很便宜，便宜到即使爛了也不覺得可惜，結果只用一兩次便丟掉。」沒辦法，他慨歎皆因香港人太容易得到自己想要的東西。

「香港人的流動限期只有兩年，因為我們的租約只有兩年，租約滿了之後人們不會想儲起原有的東西，就會丟掉。」（陳嘉杰攝）

盼透過「流動」 令港人重拾好奇心

為了改變香港人對舊物的看法，昌哥與Stephanie（封曉彤）及Cynthia（曾琬淳）於上年創辦「流動架生房」，開班教人如何欣賞「垃圾」，希望更多人接收它們，延長這些物件的「流動限期」, 說白了其實是回收物件再改造。他說：「很多事別人叫我們不要做，卻不告訴我們為甚麼。很多人害怕碰到電掣，電線有少少損壞亦會遠遠彈開，其實電掣並不恐怖，只是沒有人教育我們如何安全地處理電掣，我會告訴學員如何玩電線亦能玩得安全。」

「現在的東西可以很便宜，便宜到即使爛了也不覺得可惜，結果只用一兩次便丟掉。」（陳嘉杰攝）

逆流而行，昌哥只希望可以感染他人，「物件於社會上流動才能接觸不同的人，單車可以穿梭不同地方，有些地方是車輛進不去的，有些婆婆出不了門口，我可以踩着單車過去。有時去到屋邨，有些伯伯會用充滿好奇的眼神看着我的單車，我會問他們：伯伯，有沒有興趣試一試？亦有些小朋友不夠高踩，便爬上木籃，模擬怎樣踩。」透過人們對這架流動架生車的好奇，打開話匣子，宣掦愛惜物件的信念。

流動架生房另一創辦人Stephanie（右）及負責社區導賞的Cynthia（左）。（陳嘉杰攝）

同時，透過這單車激發人們的好奇心亦是昌哥的底願，因為有好奇心才願意嘗試、願意改變，亦是社會匱乏的，「我經常說，現在的人就是缺少了好奇心，好像被人消耗盡我們的好奇心一般。」昌哥認為，願意嘗試已是很好的開始。