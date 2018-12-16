【周日好去處】趁墟要早！牛潭美生活墟賣「香港製造」農產品

在街市及超級市場問問店員，那些菜、魚和肉是哪裏來的？大家都猜到，十件有九件都是「中國製造」，其餘就是日本、美國、韓國……想找一件「香港製造」的產品絶不容易。 救世軍為推廣本地農產品，將於今天（16日）舉辦牛潭尾生活墟，售賣牛潭美的新鮮蔬果、菇類及魚產，還有自家製的茶粿、鬆糕，亦會舉辦導賞團及工作坊，讓關心本土農業的市民可以入村趁墟。

位於元朗的攸潭美村（亦叫牛潭美村），是香港碩果僅存仍有菜田、魚塘的地方。牛潭美生活墟會於今天（16日）下午2時至5時半於攸潭美村公所廣場舉行，亦會售賣於牛潭美村種植的蔬菜、瓜果、芽菜、菇類，村民圈養的淡水魚，及自家製的鄉效小食例如茶粿、鬆糕、飲品、蜜糖等。

生活墟會售賣於牛潭美村種植的蔬菜、瓜果、芽菜、菇類。（由救世軍提供）

此外，大會亦會舉辦三個「攸潭美鄉村公眾導賞團」，當中有兩團「鄉村故事藝文景點遊」，遊覽攸潭美中區、東區、南區各處鄉村故事景點，包括前攸潭美小學、合作社菜站、金魚場、蘆薈場、東區與南區藝術壁畫，認識今昔農村風貌。另有一團「新興農場導賞團」，由新興農場的員工帶領參觀農場，了解農場運作，與及近期的稙植工作，包括稻米種植，認識員工對復興香港農業的嘗試與願景。

導賞團會途經小巴總站的一組壁畫。（由救世軍提供）

參加者亦可以參加「鄉村風味食品工作坊」。自釀「客家黃酒」工作坊，有牛潭美的客家老友記教授自釀黃酒的方法與心得；鄉村「茶粿」工作坊，有牛潭美村民教授製作鄉村茶粿的方法與工序，讓參加者認識傳統鄉村飲食文化。

市民可參加鄉村「茶粿」工作坊，學習製作鄉村傳統美食——茶粿。（由救世軍提供）

雖然工作坊的名額已滿，導賞團則仍可報名參加。有興趣趁墟的市民，可於元朗福康街小巴總站乘搭37號綠色專線小巴，於攸潭美村公所總站下車。