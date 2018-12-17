長沙灣貨車、旅遊巴24小時違泊　區議員轟運輸署無解決方法

有區議會文件指出位於深水埗區的興華街，介乎在長沙灣道與福榮街的一段馬路，經常在每晚11時後出現十數輛泥頭車及旅遊巴等重型車輛通宵違泊，嚴重阻礙其他車輛行駛空間，因此希望警方加強巡邏和執法。但有區議員坦言成效預計不大，期望能夠增加更多的泊車位置。

晚上違泊嚴重。（鄒穎恒議員提供）

深水埗區議員鄒穎恒指現時區內違泊問題不只限於興華街，連區內其他地方例如星匯居、荔枝角大橋等亦出現類似情況。「整體來說，違泊問題十分嚴重，有時甚至會霸佔一兩條馬路。」而且並不限於晚上，24小時都會出現違泊情況，造成交通阻塞。

不少停泊馬路的貨車會阻礙市民過馬路視線，造成危險。（鄒穎恒議員提供）

鄒穎恒透露運輸署曾經落區實地勘察，並作出劃線、增設交通標誌的改善措施，從而提醒駕駛人士停泊車輛的位置，但她認為這些措施未能根治問題，「運輸署似乎沒有其他新方法來解決問題；甚至警方只能夠承諾加強巡查，但實質上警方是如何巡查，我們亦是無從得知。」

深水埗區內車輛違泊的情況隨處可見。（鄒穎恒議員提供）

違泊車輛是否經常發生在使用率較低的馬路上，鄒穎恒表示：「其實我都不清楚，究竟是違泊車輛過多導致道路使用率低，或是因為道路使用率低才成為不少人停泊車輛的地方，但無可否認，現時深水埗區的泊車位的確不足夠。」

現時深水埗區內不少馬路出現過多車輛停泊，造成交通阻塞。（鄒穎恒議員提供）

她直言車輛違泊對居民的安全構成影響，除了會阻擋行人過馬路的視線之外，由於貨車的體積龐大，若在晚上發生意外時，市民亦難以向其他人尋求協助。