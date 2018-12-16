【小心保暖變慢煮】暖貼、暖水袋安全？　醫生警告：容易低溫灼傷

踏入12月，五花八門的暖身產品開始出動，暖蛋、暖貼、暖水袋、電熱氈、發熱背心、發熱鞋墊，抵抗寒冷天氣，不過要小心變成溫水煮蛙，保暖變灼傷。有皮膚科醫生表示，皮膚長時間與40至50度的發熱產品接觸，可引致「低溫灼傷」，建議長者、小朋友及有皮膚病的市民都要小心使用。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，市民在使用暖身產品時，須留意其溫度及成分。他表示，人在冬天的反應會比較差，暖身產品慢慢發熱，未必能即時發覺，若皮膚長時間緊貼40至50度的發熱產品，已可導致「低溫灼傷」，令皮膚乾燥、發熱、紅腫，甚至生水泡。他強調灼傷未必需要好高溫，視乎情況而定，而溫度與灼傷的時間成反比，即溫度越高，引致灼傷的時間便越短。

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陳醫生亦提醒市民要小心暖身產品中的成分，因為這些化學物質一來不乾淨，二來具腐蝕性，可直接灼傷皮膚。「見過有人將暖包放進口袋，不知道裏面的物質滲漏出來，結果被這些化學物質灼傷皮膚。」

他建議市民在使用暖身產品前，要先看說明書，留意原產地、安全性、使用方法、發熱時間等，使用時一察覺有異常，例如皮膚「拮拮哋」或發熱，便應立即停止使用。他又表示，老人家及小朋友因為皮膚較薄及保護意識較低，故使用時更應加倍留心，而一些患有濕疹，或皮膚有傷口、發炎的人更不應使用暖包、暖貼等貼身保暖產品，因容易引致細菌感染及令情況加劇。

患有濕疹的人士更應避免使用暖包、暖貼等保暖產品。（資料圖片）

暖包、暖水袋、電子發熱衣 各有安全隱患

冬天最多人使用的暖身產品有暖包、暖貼等，其成分包括鐵粉、活性碳、蛭石和食鹽，開封後，暖包內的鐵粉接觸到空氣中的氧氣和水分，會發出熱能，活性碳和蛭石具保水功能，食鹽則可催化鐵的氧化作用，令暖包持續釋放熱能。消委會曾建議，可黏貼的暖包不宜直接貼在皮膚或內衣內，應貼在外衣的內裡位置。

（李孫彤攝）

另一傳統保暖神器暖水袋，由於是直接注入熱水，而水的溫度往往高於75度，因此使用時更應加倍小心，萬一爆破，便會直接灼傷皮膚。消委會建議注水時不要注入剛煮沸的水，不能注得太滿，使用時亦盡量不要擠壓，以免熱水漏出。

（李孫彤攝）

現在市面上亦出現一些電子發熱衣，衣服內置發熱線，用家只需將USB連接便攜式充電器（尿袋），衣服便會發熱。不少電子發熱衣亦聲稱電源接口使用絶緣防水處理，可用水清洗。但理工大學前機械工程學系工程師盧覺強跟《香港01》表示，將發熱衣放入水中始終不太理想，因為洗得多可能會弄壞發熱線，令發熱線之間有裂縫，引致電線短路，嚴重者會燒壞電線，發生火警，建議用家不宜過度清洗發熱衣。