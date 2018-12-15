【資助輪椅人士搭車】鼓勵無障礙出行　八達通推580萬交通計劃

根據香港復康會研究及倡議中心於2014 年 1 月所進行的研究發現，60%殘疾人士和長期病患者家庭收入低於「貧窮線」，但他們出行除了使用一般交通工具外，更需要依賴點對點的接載服務，然而普遍的服務費用高昂，他們均難以負擔。 八達通卡有限公司（下稱：八達通）與香港復康會推出「八達通復康交通資助計劃」，為低收入輪椅人士提供點對點無障礙交通服務，原本資助計劃在今個月完結，現延長資助計劃至2021年12月31日，有望為更多有需要人士提供服務。

現時坊間點對點的接載服務費用高昂，不少輪椅使用者難以負擔交通費而選擇留在家中。(照片由八達通提供)

香港復康會於2008年成立的「易達轎車」為輪椅使用者提供點對點的接載服務，往返醫院、學校、工作地點等。自2014年起，香港復康會與八達通推出資助服務，為領取「綜合社會保障援助」（綜援）的輪椅使用者提供最高195元（繁忙時間）或160元（非繁忙時間）的資助，用以乘搭「易達轎車」。

現時，「易達轎車」的收費為港幣160元（包括16公里，若車程超出16公里則每公里10元），但需於三個月前預約，使用者可以八達通及現金繳費。

根據統計署於2015年發佈的《香港的殘疾人士及長期病患者》，本港於2013 年估計約有 578 600 名殘疾人士。殘疾人士因活動能力受限制，導致出行不方便。現時香港復康會有156輛復康巴士，以電召服務為例，4名乘客或以下，每小時24元（另加每公里 1.2 元），價錢大眾化；但統計數字顯示，2016年約有12.2萬宗預約，9,000多宗未獲安排，申請者需提早半年至一年預約。

復康巴士的需求殷切，其實，香港除了復康巴士，現時還有鑽的、Uber、星群的士提供接載輪椅人士的服務，但價錢則較高昂。以鑽的為例，單程由$115元起，但取消或更改預約則有機會收取額外收費；而「易達轎車」於1天內取消則不用額外收費。「輪椅使用者未必敢出街，主因並非不方便，而是經濟上未必負擔得到，這個資助計劃則能鼓勵他們出街進行不同活動。」香港復康會發言人說。