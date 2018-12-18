【位置圖解】沙田、馬鞍山擬增486個單車位　區議員：管理更重要

為提供更多單車泊位供市民使用，運輸署及路政署於2016年已開始各新市鎮內的單車徑及單車停泊設施，進行短期改善計劃。據區議會文件，沙田及馬鞍山新市鎮內擬進一步增設的單車泊位，預計在17個地點增設共486個單車泊位。

根據區議會文件顯示，擬增設的單車泊位，按樣式可分為「傳統式」泊架、「斜放式」泊架及 「一上一下式」泊架三類。當中「斜放式」泊架適用於在較狹窄行人路上供應泊位，而「一上一下式」泊架則能增加每米長度的停泊容量。運輸署已於2017年年底，委託民政事務署對此進行地區諮詢，了解新市鎮居民及各持份者的意見。

麥潤培指部分單車泊位被人長期霸佔，有共享單車胡亂泊放。（相片由麥潤培提供）

沙田區區議員麥潤培回覆《香港01》稱，歡迎運輸署增加單車泊位，但同時亦希望署方可以妥善管理現有的單車泊位，「增加單車泊位可便利區內居民，係好事，但現有泊位管理都有好多問題。例如擺放好多廢車、亦有共享單車胡亂停泊，如果增加單車泊位，會引致公共空間更多的混亂，希望署方如何善呢啲設施。」麥潤培建議，署方重新規劃好單車泊位的管理，以免真正使用者無法享用。

根據區議會文件，署方已經進行實地視察，而在收集市民意見後，將繼續推行有關工程的前期工作包括申請撥款、合約安排招標等。