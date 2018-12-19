【HMV清盤】那些年的卡式、CD、MD被淘汰　黑膠反而鹹魚翻生

由1994年進軍香港的HMV昨終宣布正式自願清盤，結束香港全線業務。HMV陪伴了香港人24個春秋，成就了多少個K歌之王，如今卻難敵數碼洪流衝擊而結業，也許只能抱著舊唱片懷緬風靡一時的唱片潮。

自從數碼媒體的出現，令音樂載體變得隨手可得，正因容易下載得到，不少人已經忘記曾經珍而重之的實體唱碟。對比19世紀初，黑膠唱片初現，當年一碟難求，而由於那時技術所限，黑膠碟只能播放8分鐘，但也令人一聽再聽。直至1948年LP密紋黑膠唱片（Gramophone Record）問世，唱片每面能容納長達30分鐘的內容。



隨著人們對錄載聲音的要求越來越高，二次大戰後1949年Hi-Fi（High Fidelity）的出現，卡式錄音帶（Compact Audio Cassette）隨之面世。經過30年的演變過程，1979年出現的隨身聽（Walkman），將音樂變成普及生活文化。

1982年，Sony與合作伙伴在東京發表成功研製出世界第一套CD系統，可儲存60分鐘音樂且更輕薄易攜，並喻為數碼時代的開始，加上80、90年代香港廣東流行曲盛行，1985年Sony成功研發手提式CD機（Discman），使CD更為普及化。即使1992年MD（Mini Disc）隨身聽以可存取製作曲目和高音質為賣點面世，但CD的輕巧與普及大勢未退。至2000年初，MP3隨身聽以硬碟載體出現，MD徹底沒落。

據Paul Au所指，不少人玩厭數碼音樂，倒過來轉玩高音質唱片及HiFi。（資料圖片）

MP3的方便改變了人們對音樂的追求。發展到今日，大家可以以手機行動應用程式（App）下載歌曲，歌曲變成大量數據，隨時隨地欣賞全球音樂。或許有人說，今日的MP3使音樂變得更多元化，但值得深思的是，已經甚少人會買實體CD，珍而重之般把整張專輯的歌曲逐首欣賞。

黑膠唱片收藏家Paul Au的經營小店之道靠一個「慳」字。（資料圖片）

據Vinyl Hero黑膠唱片達人Paul Au所了解，HMV的結業原因應是經營不善所致，他說：「只看銅鑼灣HMV幾層這樣多，買碟的人又少，開支實在太大，加上少人買CD，入不敷支是事實。」他指近年多了黑膠碟小店應運而生：「好多人都玩厭了數碼音樂，返回現實玩音響，追求高音質享受，所以我覺得黑膠唱片和CD仍然有市場。」