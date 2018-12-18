【HMV清盤】13年曾陷破產危機　白武士以4千萬入主「轉手」升10倍

連鎖唱片店HMV宣布自願請盤，這間創辦於1921年的老牌英國唱片零售店曾經叱吒國際唱片業，全球擁有超過320間分店，1994年全盛時期登陸香港尖沙嘴。HMV是香港人的集體回憶，搖搖欲墜的它苦候白武士，但原來其財政危機並非首次，HMV「白武士」曾於2013年出現。 5年前，HMV英國總公司宣布破產，全球分店清盤，匯友資本胡景邵充當「白武士」購入其亞洲業務，盛傳作價約3,900萬，將業務重組並兩次「轉手」，短短期年間令價值升近10倍至4億元，充分展現其點石成金魔法，引為金融圈佳話。

匯友資本執董胡景邵2013年作為「白武士」，購入HMV亞洲業務。（資料圖片）

「HMV白武士」胡景邵出生於1969年，曾任職於百富勤，百富勤創辦人及董事總經理為「紅籌之父」梁伯韜，2007年成立私募基金「匯友資本」，而梁伯韜是投資者之一。金融圈內有指胡景邵當年跟隨梁伯韜學做「刁」，從梁氏身上學會不少財技之道，可說是可說是梁伯韜的徒弟。

2013年，HMV全球業務受到互聯網及數碼音樂衝擊，經營困難，英國總公司申請破產，全球分店清盤。艱難之際，匯友資本執董胡景邵以「白武士」之姿，購入亞洲業務，不過作價沒正式公開，市場盛傳胡景邵出價3,900萬元，令HMV亞洲業務逃過破產一劫。

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9個月後，HMV以8,000萬元作價售予上市公司高誠資本（8088，後更名為匯友資本），而高誠資本向匯友資本發行可換股債劵，行使後匯友資本成為高誠資本的主要股東，胡景邵並擔任執行董事兼首席執行官，亦即HMV重回其手上，更升值一倍，而高誠資本於2015年亦改名為匯友資本，成功借殼。

HMV銅鑼灣旗鑑店於2015年開幕。（梁鵬威攝）

胡景邵接掌HMV後進行大革改及擴展範疇，令業務及估值上升。他大量裁減辦公室人手，將賣碟擴至影音器材、玩具、黑膠碟，並加入餐飲元素，2015年底在銅鑼灣名珠城開設高三層旗艦店，兩層為零售業務，最上層為餐廳。

及至2016年3月，蕭定一出任中國3D數碼主席（8078），並宣布收購HMV逾8成股權，以發行11.18億股換取，相當於23%股權，以每股發行價0.365元計算，值價逾4億元，令匯友資本不只入主中國3D數碼，更成為單一大股東。

2016年，中國3D數碼（8078）主席蕭定一宣布收購HMV逾8成股權，作價逾4億元。（資料圖片）

短短3年，胡景邵將奄奄一息的HMV兩度「轉手」，估價逾10倍，由不足4,000萬至逾4億元，而整項財技最精妙之處是HMV仍在其控制範圍內。胡景邵此前曾接受傳媒訪問，指購入HMV，因為她擁有強勁的品牌價值，客戶年齡層亦廣闊，這家一度垂死的企業華麗轉身，這杖打得相當漂亮。

近年匯友亦曾增持HMV數碼中國，一直是其單一大股東，但及近日傳出欠租等問題，匯友於月初公告，已沽出4.1億股，套現990萬元，預期虧損逾7,700萬元，意味當日的4億元作價未必能「收足」。《香港01》記者曾嘗試就HMV清盤事件聯絡胡景邵，但電話轉駁至留言信箱。

HMV數碼中國公布清盤後，今日股價下跌兩成，收報0.011元「位列仙班」，較2016年股價高峰期時高見0.5元水平，已蒸發九成有多，整家上市公司市值如今僅剩1.3億元，未知今次是否會再有白武士出現打救HMV這個「集體回憶」呢？