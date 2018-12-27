【假民宿】長沙灣假民宿蔓延　幾十人輪流住　議員：當宿舍用

假如你居住的大廈，每日都有陌生人出入，淪為無掩雞籠，兼且每晚發出大量嘈音，你會作何感想？近年長沙灣不少單棟式舊樓，都出現「假民宿」，區議員懷疑有內地的傳銷人員，以舊樓為基地，長時間把單位當成宿舍，不斷出出入入，為真正的住客帶來極大滋擾。

當區區議員覃德誠向《香港01》解釋，近年區內的假民宿越來越多，由一年半前的兩三棟，短時間內發展至十多棟。他懷疑是本地的地產公司，為從內地來的傳銷人員提供「宿舍」，一眾人員輪流入住舊樓單位。不同人士在單位內喧鬧，在後樓梯吸煙，引起火警危機，令居民生活受到影響。「好慘啊，一嚟就十幾二十個人一齊住同一單位，又嘈又煩，搞住晒啲真住客。」

每晚都有不同的人士入住舊樓，令住客非常困擾。(相片由覃議員提供)

眾多外來人入住，更帶來保安問題。「佢哋（大廈看更）話幾乎日日都見唔同人出入個單位，但個個都講得出門口密碼，要登記，又完全唔驚，明目張膽咁交大陸身分證出嚟。最慘係啲人話自己係業主個friend（朋友），看更都無乎。」

根據現時監管酒店或旅館的法例，署方必須確認業主有租出單位的證據，例如找到所謂的經營者或單位內有睇場人士，才可執法，檢控相關人士無牌經營旅館。可是，這些假民宿一般沒有任何睇場人士，亦不是以酒店形式經營，以致過往市民向民政事務總署投訴，署方亦無法作出任何行動。

假民宿的住客帶著大量行李入住，把單位當成宿舍。(相片由覃議員提供)

「根本上係現有法例存在漏洞，無其他方法可以處理。」一眾議員希望政府可以考慮修訂法例，假若執法人員在查閱大廈的出入記錄時，發現部分單位每晚或每星期有兩三晚，有不同人士登記入住，尤其大多是出示內地身份證，就有合理懷疑是經營假民宿，可向法庭申請臨時禁制令，並聯絡其單位業主和承租人進行調查，藉此增加阻嚇力。