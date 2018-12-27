【假民宿】長沙灣假民宿擾民　管理員：人多到要特登開本簿登記

早前深水埗有區議員透露，於長沙灣多個私人屋苑，存在「假民宿」，有屋苑租戶以民宿形式，將單位租予大陸遊客，而有關遊客更擁有大廈的大閘鎖匙及密碼，又聲稱是某單位住戶的朋友，令保安員無法阻止。 《香港01》記者到有關屋苑了解，居民指間中就會見到拖篋旅客在屋苑出入，屋苑管理員更指情況已持續一年以上，連民政署都無可奈何。

記者到長沙灣有關屋苑附近觀察，並未見旅客進出私人屋苑，不過有居民向記者表示間中會見到旅客上落，感到受滋擾。（廖俊升攝）

《香港01》記者去到長沙灣其中一個懷疑有「假民宿」的屋苑觀察，期間雖然未見到有拖篋旅客在屋苑出入，但記者向多名該屋苑住戶查詢時，他們均不約而同表示，偶然會見到遊客出入，多數是一行「兩三個、三四個」上上落落。住戶張小姐表示，屋苑平時也有拖篋旅客出入，她聽說是有人把屋苑單位出租予遊客，她的父母也常說起，情況令他們覺得受到滋擾。

經常有旅客進出，但管理處只能為有關旅客登記，並無法阻止。（受訪者提供圖片）

記者再到該屋苑的管理處查詢詳情，管理員王先生則表示大廈的確存在假民宿的情況，有人租了一個單位再經營民宿，轉租予大陸遊客，但管理處並無辦法管制有關問題，「我哋管唔到咁多，業主租咗單位畀佢，單位不斷都有咁嘅人出入」。

經常有旅客進出，但管理處只能為有關旅客登記，並無法阻止，類似情況發生已經逾年。（受訪者提供圖片）

「我哋為某個單位整咗一本File（文件冊），登記有關單位人士嘅出入，實際上都只係收集資料。有咩理據唔比佢入去？咁不斷有好多人出入，唯一可以做嘅咪登記囉，全部都係陌生人。」王先生續指，屋苑的假民宿情況已持續了一年多，惟情況未有受控，如今只能聽律師意見為訪客登記資料。

管理員王先生向記者展示片段，指常有批量旅客進出，住兩三天然後又有另一批到訪。（廖俊升攝）

有關屋苑附近也經常有拖篋旅客聚集。(覃德誠議員提供圖片)

私人屋苑無牌經營民宿，以致大廈經常有陌生人出出入入，也令到住戶飽受困擾，但民政署也無法進行規管。王先生說，有住戶覺得受到滋擾，曾致電民政署投訴，而有關當局亦派人到屋苑視察，也曾上門調查，但最後都無法解決，「民政署嚟過，但都奈佢唔何，有無證據話我租畀人？我朋友多得唔得？佢個解釋咪咁囉，呢樣係香港政府嘅法律漏洞。」

王先生指因太多陌生人出入，令居民感困擾，但民政署到來也無法解決事情。（受訪者提供圖片）

管理員王先生再透露，有關屋苑本來有兩個假民宿單位，業主毫不知情，後來其中一個業主得悉租客將其單位變作假民宿，故提前與該租客解除租約。他又指，現時長沙灣的假民宿情況十分普遍，有很多私人屋苑都存在有關問題，更有公司會租下屋苑的單位作宿舍出租。