【多此一舉】城門河觀景台擋風景　沙田居民：企高睇個景唔會靚咗

約三個月前，沙田運動場對開城門河湜一條闊約2至3米、長約70米的步行道落成，除了有綠化設施外，亦建設了一個約一米高的觀景台，以營造「親水感」，惟市民並不受落，覺得得物無所用之餘，更阻擋他們看風景。有沙田區議員指是次工程為試驗計劃，目的是解決單車徑及行人路交叉的問題，會似乎市民反應再考慮會否延續工程。

根據財務委員會2015/16的工務小組委員會討論文件，沙田區的「社區重點項目計劃—活化城門河河濱沙田市中心段」，會在沙田運動場對開河堤建造闊約2至3米、長約70米的延伸建築物，以作為步行道。相關的附屬工程包括美化景觀、綠化及種植樹木、更新及優化現有的街道設施（包括欄杆、照明系統、路面及座椅），當中包括增設約高1米、長10米的觀景台。

財務委員會2015/16工務小組委員會討論文件中的步行道示意圖。（財委會文件）

建造目的是透過高低有致的設計營造近水性，即令市民可以更加親近城門河的河水，而且可以紓緩該段較為狹窄的行人路，及可讓市民更舒適地欣賞河濱的景色。財務委員會的文件顯示，建造步行道共花逾2千萬港元，而步行道的附屬工程以及更新及優化現有街道設施則花230萬港元。

透過高低有致的設計營造近水性，紓緩該段較為狹窄的行人路，及可讓市民更舒適地欣賞河濱的景色。（財委會文件）

相關設施約於三個月前落成，但有沙田區居民黃小姐表示：「這個觀景台好似有啲廢廢哋，就算起了觀景台，也不能看多多少風景，並不會因為高了這幾級令到風景變得不一樣。」亦有居民指觀景台反而阻擋視線，看不到風景。

有沙田區居民認為觀景台反而阻擋景觀。（黃宇翰議員提供）

沙田區議員黃宇翰指，當初進行此工程主要有兩個原因，一是出於防潮的考慮，一是解決城門河單車徑及行人路交叉的問題。他指，城門河一帶的單車徑有時位於行人路左邊，有時位於行人路右邊，以致出現交叉位，想透過工程將河邊的位置都變成行人路。

黃議員指站上觀景台視線會更開揚。（黃宇翰議員提供）

黃議員續指，「站在觀景台下可能會遭阻擋視線，但站上去視野便會變得開揚，好爽。」他補充，工程只是試驗計劃，建成後會收集市民意見，如市民反應良好，可能會將步行道延伸。