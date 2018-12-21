【行路要帶眼】香港仔海濱行人徑種樹　樹穴凸出變陷阱易絆倒途人

在海旁種樹為美化環境，但若種植的位置不當，隨時絆倒途人。香港仔海濱公園行人徑上種有數棵大樹，但大樹的樹穴面積又大又深，頓成一個個陷阱，途人一不留神便會被絆倒受傷。最近便有街坊向區議員投訴，指途經該位置時被樹穴絆倒。

香港仔海濱公園行人徑上，種有不少大樹，而每棵樹都種植於正方形的樹穴內。樹穴不單面積大，差不多佔據行人路約1/3位置，大大減少行人路的使用範圍，更大問題是這些樹穴不是並排而列，當中有數個樹穴莫名其妙地凸出，途人若只顧「loop」手機，稍一不留神便容易踏錯腳被絆倒。

樹穴的面積大而下陷，途人不留神或被絆倒。（受訪者提供）

《香港01》就事件向南區區議員徐遠華查詢，他表示最近也收到一宗投訴，有市民途經香港仔海濱公園時被樹穴絆倒受傷。徐遠華續指，今年４月曾經與康文署開會，並在席間反映有關問題，當時康文署表示會跟進有關事宜，惟署方一直未兌現承諾；至10月份，康文署的新地區經理上任，徐再與署方開會，期間亦有提及事件，署方再表示已知悉並將會跟進。

徐遠華坦言，樹穴凹陷問題存在已久，其他地方的樹穴會用泥或石春鋪平，然而香港仔海濱公園的樹穴位置則凹陷，但有關當局從未處理。他又指，公園人流眾多，夜晚有不少人跑步，在光線不足的情況下，很容易沒為意路面下陷，途經或跑過時，或突然踏進樹穴而受傷。

部份樹木被颱風「山竹」吹塌後被移除，但樹穴依然存在。（受訪者提供）

《香港01》現正向康文署查詢有關事宜。