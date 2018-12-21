荃灣「鹹水」舊樓外牆驚現多條裂縫　居民指大廈甩皮甩骨爆鋼筋

荃灣一棟舊樓牆身出現多道裂痕，而附近更是舊樓林立，令不少人擔心有關樓宇存在安全風險。鄰近租客透露，該棟樓宇的裂痕一直有存在，外牆更是「甩皮甩骨」，但近日天氣忽冷忽熱，見到裂痕似有進一步加深，故非常擔心樓宇安全。當區區議員則指該區不少大廈都出現裂痕，潛在風險，故會向有關當局跟進，亦建議政府盡快重建舊區。

現場為荃灣二陂坊一號，有人發現大廈牆身有一道明顯裂痕，令人擔心樓宇安全響起警號。《香港01》記者到場視察，發現該棟舊樓相當陳舊，牆身更加不止一道裂痕，而周邊和附近的街道都是舊式唐樓，樓齡幾乎全部都超過半世紀。

荃灣二陂坊的舊樓外牆裂痕處處。（廖俊升攝）

在該棟舊樓地鋪的租客向《香港01》記者透露，大廈外牆的裂痕存在已一段時間，但發現近日裂痕明顯增多，很擔心樓宇安全問題。該租客表示，從未見過有人來檢查，由於他並非業主，無法跟進有關情況，「你睇外面甩皮甩骨，但我只係租客，呢啲事要同業主講先得」。

二陂坊舊樓林立，有關樓宇的外觀也顯得相當殘舊。荃灣區議員陳恒鑌對《香港01》表示，該區樓宇的樓齡大約是55年左右，當局在6、7年前為有關樓宇做過外牆維修。他續指，這些裂痕在舊區舊樓經常會見到，因當年香港不夠水，用了鹹水溝水泥來興建樓宇，故有「鹹水樓」之稱，以致這種樓宇很多時候即使維修了外牆都會爆裂，並會出現一些奇怪的裂痕。

陳恒鑌相信二陂坊一帶的舊樓已有約55年樓齡。（廖俊升攝）

舊樓牆身裂痕處處，鄰近居民人心惶惶，樓宇內部鋼筋也有爆裂的風險。陳恒鑌說，這些舊樓雖然做過維修，但隔十年八年裂痕會再復現，其實舊區是需要重建，而在樓宇外部看見裂痕，內部鋼筋都有爆裂的跡象，有潛在的樓宇安全危險。他表示將會找屋宇署檢查，《香港01》就二陂坊舊樓出現裂縫的事宜，向屋宇署查詢，署方表示會派員跟進，有結果會再詳細回覆。

荃灣有不少地方都保留了舊日香港的痕跡，像川龍街和三陂坊等仍有不少唐樓，亦有不少舊式工廠大廈。陳恒鑌透露，有街坊向他說希望荃灣進行舊區重建，但由於荃灣歸入新界區，而新界區的地積比率比市區低，換言之即使荃灣舊區重建，可建造的單位會比市區和九龍少，所以重建的價值不大。

不單止二陂坊，川龍街也有多棟舊樓。（廖俊升攝）

陳恒鑌續指，荃灣在七街重建之後也未有新的重建項目，重建進度非常緩慢，因此他日前也有向政府反映意見，期望當局增加荃灣重建的地積比率，令舊樓可以加快重建。