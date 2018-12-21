【荃灣「鹹水」危樓直擊】裂痕引致牆身分離　驗樓師：窗簷隨時冧

荃灣二陂坊一號舊樓發現大廈外牆有多道明顯裂紋，包括主力的柱位及橫陣位置，多個窗簷位更見整條裂痕，而且牆身分離搖搖欲墜，途人看到也急步離去。《香港01》記者邀請了樓宇檢測技術專家賴達明（驗樓師），到現場以紅外線探測儀檢驗，發現多處損壞，窗簷位置更有即時倒塌危機。

驗樓師賴達明手執紅外線探測儀在外牆觀察，屏幕顯示的深藍色部份為嚴重滲水，留意到屬主力結構的橫陣和直柱位都有明顯滲水跡象，柱位更有明顯裂痕。賴達明表示，長年累月滲水一定會影響結構，嚴重的可導致橫陣的整塊樓板倒塌。

賴解釋：「這樣明顯的裂紋，代表內部已經受到嚴重影響。如果室內是一些分間房或劏房，加上擺放了大量重物的話，或者升高了地台，令到室內負重增加，再加上外牆滲水情況，有機會導致鋼筋生銹，使外牆爆裂。」

賴所指著的位置正是柱位裂紋的末端，敲打下是空鼓的。（羅鈺歡攝）

儀器屏幕所示窗簷底位置有一個異常低溫帶，接近大裂縫上面，這些位置為滲水跡象，有可能內在已儲水，即是說牆身裂紋受長期滲水所致，導致鋼筋生銹和膨漲而迫爆石屎。賴觀察所得，全幅牆都有滲水跡象，窗簷亦都嚴重爆裂，他指：「呢幾個窗簷有隨時倒塌的可能，呢條路係主要行人通道，每分鐘都有幾十人經過，我建議做緊急維修。」

以圖左紅圈所示的簷裂紋，有即時倒塌危機，而右邊紅圈則是主力柱位裂紋。

儀器顯示窗簷底位置呈大幅深藍色，明顯滲水甚至儲水。

大廈屬樓齡相當高的樓宇，賴指：「興建時本身無預料外牆會安裝那麼多大型分體式冷氣機，而實事安裝位置都太隨意了，鑽了不少釘口和裝上支架，對外牆負荷相當大，加上外牆有失修和裂紋情況，導致支架受損使石屎剝落。」他還在外牆用工具敲打，發現許多爆裂位置都是空鼓位，「太危險了，我都不敢再敲落去了。」他表示外牆屬公共空間，大廈業主們應盡快商討做外牆結構維修，以免意外發生。