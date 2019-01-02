管理費涉被盜　損失邊個承擔？　律師：看管理公司監管是否完善

青衣海悅花園業主立案法團委託管理公司向住戶代收管理費，但管理公司員工涉嫌盜竊340萬元。當中，管理費損失誰屬？執業事務律師梁永鏗指出，若管理公司有制定完善管理及監察系統，便不構成疏失責任，無須為員工錯失負責。

去年10月，威格斯物業管理服務(香港)有限公司(下稱威格斯)所任職的一名翁姓男子涉嫌盜竊青衣海悅花園管理費被捕。

據法團代表律師致函威格斯的內容顯示，法團代表律師指出，威格斯為合約經理人，受託代表法團收取業戶管理費，而公司僱員涉嫌盜竊法團財產，對法團造成刑事侵權行為，認為威格斯有不可逃避的賠償責任，保留一切申索權利。

據法團會議紀錄，威格斯執行董事曾表示，首要釐清涉案金額，才會商討賠償問題。

去年10月，威格斯物業管理服務(香港)有限公司(下稱威格斯)所任職的一名翁姓男子涉嫌盜竊青衣海悅花園管理費被捕。據當時報導涉案實際金額，初步估算達340萬元。不過，實際金額至今仍未確實，《香港01》向警方查詢，警方仍指涉案金額尚待點算。（圖片由受訪者提供）

律師：視乎「轉承疏忽責任」

管理公司的員工在代收現金管理費期間盜竊，賠償責任誰屬？

執業事務律師梁永鏗指出，管理公司是否須賠償，視乎「轉承疏忽責任」是否存在，即公司是否須負責員工的錯失。他解釋，若然管理公司已制定完善管理及監察系統，便可能沒有疏忽責任，「做哂佢(公司)可以做嘅嘢，而員工做咗好誇張嘅違法行為，喺係安全措施下都預計唔到。」相反，若然管理系統粗疏，又沒有監測措施，管理公司便須直接負責。

他舉例，當現金管理費存入管理公司夾萬後，沒有設置雙重簽名及雙重鎖匙系統，令員工可隨便提取現金，管理公司便須負損失責任，因為管理系統存在失誤。他補充，在轉承責任下，基本上可向公司索償損失，但不是百分百成功。

梁永鏗以巴士司機駕駛途中發生意外為例，指大多控告巴士公司，而非巴士司機本人。（資料圖片）

業界：雙方均要做好風險管理

香港物業管理公司協會會長陳志球表示不評論個別個案，但他認為法團及管理公司雙方均有責任做好風險管理，設有審查措施，盡量減低違規、違法風險。

他舉例，管理公司應在收取管理費後向業戶發出電腦收據，並透過電腦系統即時匯報收款數字給總公司，總公司每日對比收款數目金額及銀行入帳紀錄，並聘請獨立核數師定期作出內部契核。他又指出，如管理公司證明曾建議取消收取現金管理費等措施，以減低盜竊風險，而法團拒絕，賠償責任便減低。他認為，如管理公司有按照法例及合約規定做足風險管理措施，便有合理抗辯理由。



陳志球又表示，《建築物管理條例》規定管理公司須在每一季以後的一個月內，完成支出結算表及資產負債表，並保存資料六年，而法團需在顯眼處展示。他認為法團有責任定期檢查帳目，如發現數目不妥，可跟進是否有人欠交管理費，並與管理公司保持溝通，避免監守自盜的情況出現，法團如發現管理系統有任何不妥，亦可即時要求更改，以減低風險。

威格斯回覆《香港01》查詢時表示，收取管理費方式都以方便業主為目的。（資料圖片）

威格斯：以方便業主為目的

對於是否有法律責任賠償，威格斯回覆《香港01》查詢時表示，收取管理費方式都以方便業主為目的，業主分別可以現金、自動轉帳或支票提交管理費用，所有程序亦予法團批核，鑑於是次事件涉及個別員工是否存在刑事行為，已立刻報警、要求展開調查及核實有關事宜。由於有關刑事調查仍在進行中，現在任何單方面之武斷臆測及指控極不合適，事件亦已交由律師處理，現階段不宜作出任何評論。此外，《香港01》曾多次透過其管理處及當區區議員聯絡海悅花園業主立案法團，惟屋苑管理處職員表示，法團主席託屋苑管理處口頭轉達，案件進入司法程序，交由警方處理，不宜評論。