【翔龍灣淪陷】遊客逼爆　酒家經理：只做旅行團　居民：想搬走

上月（11月）11日，約70名翔龍灣居民，到恒基主席李兆基宅邸外示威，不滿土瓜灣翔龍灣廣場，變成內地團購物城。日前記者到翔龍灣廣場直擊，發現場內有數間店鋪，只做遊客生意，位於廣場一樓的酒家經理說：「我哋淨係做旅行團，街客唔做。」而廣場地下一間朱古力店內，亦逼滿遊客，最貴的貨品索價1,360港元。 記者目測，短短十分鐘內，已有六架旅遊巴駛入翔龍灣旁的九龍城碼頭巴士總站。有翔龍灣居民表示，遊客十分擾民，阻塞行人通道，「霸晒成條街，行人要行落馬路」，直言：「真係好反感，想搬走！」

酒家經理：只做旅行團，不做街客

21日早上十時，記者到達翔龍灣廣場，氣氛寧靜，不少店鋪仍未開門，只有地下一家茶餐廳及一樓的家品店、超級市場有居民進出。超級市場旁邊的酒家，在門外貼上一張告示，指酒家的營業時間為早上11時至晚上9時。

位於翔龍灣廣場一樓的酒家，外有告示指營業時間為早上11時至晚上9時。（黃桂桂攝）

10時34分，第一架旅遊巴到達，一行約20名頭戴黃色帽、操普通話的遊客下車，在導遊的帶領下直上一樓酒家門口，酒家仍未開始營業，記者聽到導遊說：「你們逛一逛，11點鐘在這裏等，我進去（酒家）坐一坐。」遊客們隨即一哄而散，有人去超級市場，有人去家品店，有人去地下的連鎖藥房。11點正，遊客們一抽二袋地返回酒家，他們的購買清單包括奶粉、面膜、藥、金莎朱古力、生果等。

記者以訂枱的名義向酒家經理查詢，但經理劈頭便問是否旅行團訂枱，記者說「不是」，經理便說：「咁唔做，我哋淨係做旅行團，街客唔做。」

朱古力店最貴$1,360 居民從未光顧

記者回到地下時，已看到門口多了兩團內地旅遊團，導遊站在朱古力店門口，與店員交談，店員疑似拿出表格點數。導遊指導遊客們進店，記者跟隨入內，發現店裏滿是內地遊客，店員看到記者也「自動波」以普通話詢問記者想要甚麼。期間有導遊問其中一位遊客：「你要黑的（朱古力）還是白的（朱古力）？」當遊客說「黑的」，導遊便熟練地走到放有黑朱古力的貨櫃取貨。

記者在店內逛了一圈，發現店內最貴的貨品索價1,360港元，售貨員稱該「角鯊烯優惠裝（三罐）」是魚肝油，老人家吃了可以增強抵抗力。而最貴的朱古力是價值1,180港元的「三層榛子蓉黑巧克力」及「原粒榛子雙層56%黑巧克力球」一公斤裝，約有80粒。至於全店最便宜的貨品，是放在貨櫃最旁邊的防蚊帶，包裝上沒標明價格，記者查問後，得知該防蚊帶一包價值40港元，100元3包。而最便宜的巧克力，像手掌般大小，也索價98港元。

記者離開朱古力店時，看到有源源不絶的旅遊巴駛進翔龍灣旁的九龍城碼頭巴士總站旁一空地，記者走近發現該處泊滿旅遊巴，數一數共有23輛，在其後短短10分鐘內，再多六部旅遊巴駛入該停車位，全屬內地旅行團，有的帶橙色帽，有的披黃色絲巾、有的帶綠色襟章。

居民受不住滋擾：想搬走！

翔龍灣居民謝太表示她未曾光顧廣場內的朱古力店，「啲朱古力好貴，我哋呢啲居民根本唔會幫襯！」她亦未幫襯過一樓的酒家，「佢哋淨係招呼旅行團，唔做本地人生意㗎！以前有海港酒家，係做本地居民生意，但9月話裝修，會裝修到12月，點知12月都就完仍未開返，懷疑佢唔會開返，會變做其他做旅遊團生意嘅店鋪。」

翔龍灣廣場內另一酒家自9月25日時開始裝修，惟未知何時完工。（黃桂桂攝）

她感歎：「土瓜灣就嚟淪陷㗎喇！啲內地旅客嚟到就霸晒成條街，搞到我哋（居民）只可以行馬路。佢哋唔會讓人，係咁衝衝衝，有時甚至需要出動警察維持秩序。呢個問題解決唔到，真係好反感，想搬走！」

另一翔龍灣居民李小姐表示：「佢哋（旅行團）真係好擾民，其實呢度係一個住宅區，但不時有成堆遊客出出入入，好滋擾，佢哋有時會喺商場一樓大嗌落地下同團友傾計；又會阻塞行人通道，成日一班人咁過馬路，塞爆中間個安全島，搞到我哋過唔到，惟有等佢哋過晒先，佢哋有時仲唔睇燈，紅燈都照衝，真係好危險！」

遊客不時會塞滿新碼頭街及土瓜灣道之間的一個安全島。（黃桂桂攝）

對於九龍城碼頭巴士總站泊滿旅遊巴，李小姐無奈地表示：「我好耐冇去呢個巴士總站搭車，堆晒遊客，好恐怖，我寧願行落一個站去貴州街等車。」她擔憂地說：「聽聞商場裝修會將商場間開一間間細嘅鋪位，做免稅店、手信街，到時一定更加逼爆！」

《香港01》已就事件向翔龍灣廣場管理公司恒基兆業地產集團查詢，獲回覆正了解事件。