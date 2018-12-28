大角咀重建區舊樓如無掩雞籠　癮君子闖入霸佔　居民提心吊膽

大角咀是市建局重建的重點區域，不少地產發展商紛紛收購區內大廈，以致滿城「空」宅，有些大廈未達全面收購，個別住戶仍在居住。近日有街坊報料，指大廈內本來已被收購的空置單位，竟被不明來歷的人入侵，霸佔單位自住，甚至懷疑大開毒品派對，留下火種。

有市民向《香港01》投訴，指大角咀博文街內16-18A號的空置單位，被陌生人霸佔及破壞，更曾在凌晨時分大開毒品派對，傳出陣陣大麻味。居民郭生向記者透露：「呢到有個單位在9月中曾發生火警，消防到場撲熄火警後，懷疑是癮君子吸食毒品後留下火種所致。」居民曾多次報警求助，但警方指，被佔單位的業主沒有投訴，他們也難作檢控，叫街坊有事發生再報警。

不久，某夜凌晨郭生懷疑被撬門，他惶恐地說：「有晚12點幾有人想爆我屋企度門，一打開門睇啲人就即刻跑走，點知其他人都話試過被人爆格，報過幾次警，轉頭又走返入啲空置單位再住過，我全家有老有少真係好驚。」

11月初時街坊在大廈大閘加裝門鎖，並貼上告示，但不足幾日就被人撬壞了。（受訪者提供相片）

該大廈有幾個單位有裝修工程，有關單位所有裝修工具曾在一夜間全被偷去，郭怒道：「裝修師傅話已經雙重閘再加鎖，點知都被人爆，損失慘重。」他聯同其他住戶向大角咀區民生關注會主席鍾澤暉求助，鍾身兼油尖旺櫻桃區區議員，他指：「去年五、六月都收過同類投訴，指有陌生人入侵空置單位兼大肆破壞，我們曾與收購的地產商溝通，他們都好合作，聯絡警方和律師去清場，將空置單位斷水斷電，還拆去單位大門，等啲人冇得住，但事隔一年左右又再出現同類事件。」

據居民所述，空置單位原有的冷氣被人拆去，懷疑是入侵者所為。（羅鈺歡攝）

大角咀不少舊樓都是地產商的收購目標，包括大角咀道39至53號、嘉善街3至25號、博文街4至20號共6層塘樓。鍾表示，據他了解，恒基和田生都在大角咀有收購項目，但被強行霸佔或被用作大搞毒品派對的單位，並非他們持有。鍾續說：「我查過土地註冊處，出事單位屬第三方業主御虹有限公司（Rainbow Charm Limited）以公司名義買入的。」

空置單位被霸佔前內貌。（受訪者提供相片）

被佔後屋企傢俬全被嚴重破壞。（受訪者提供相片）

鍾又表示，居民試過發現有陌生人再闖單位時，即時報警，但警方到場後，對方竟呈上租單證明，警方見狀只能撤退。但鍾表示，他隨後聯絡業主「御虹」，對方卻表示未有將該單位放租，亦對事件不知情，質疑當時有人向警員展示假租單。

《香港01》記者日前到該單位視察，發現單位內的傢俬、組合櫃、茶几等都被破壞，爛木及玻璃碎片散滿地上，而原本每一層樓都設有閉路電視，不是已經被拆去，便是被斷電。

鍾澤暉希望警方可以加強巡查，並向可疑人士做登記，「起碼再有人投訴時，就可識別對方身分再作處理。」

根據警方提供資料顯示，在2016年，旺角警區住宅樓宇爆竊有148宗，2017年有131宗，而今年頭十個月則錄得48宗個案。刑事毀壞方面，2016及2017年分別有231宗及215宗，而今年頭十個月則有143宗個案。警方指，旺角警區一直致力維持區內治安，會密切留意區內罪案情況，作出適切支援。

居民提供證據證明，本來空置的單位，有陌生人闖入居住，屋內的家俱陳設被移動過。（受訪者提供相片）

陸偉雄大律師指，任何未經許可闖入別人住所，而觸發盜竊、傷人、破壞等行為，已經觸犯入屋犯法罪，但必需要業主報案才可指控入侵者；但如單位被人闖入「借宿」，但沒有破壞，只是睡覺；而業主又沒有報案，只由第三者報警，警方便難以處理，亦無法檢控。入屋爆竊及破壞屬刑事毀壞罪，違法者可判監3至4年，最高可判10年刑期。