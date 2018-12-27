商場業主疑懶打理　拆走遊樂場設施　公園只剩一隻可憐木馬

屯門寶田商場遊樂場年前因滑梯損毀被圍封，直至今年十二月開始動工重建，然而重建後，遊樂場只剩下一隻搖搖木馬，四周空無一物，令人質疑業主並無心重建。區議員透露該業主從領展接手商場，但管理質素比領展更差，有關遊樂場的復修更與圖則大相徑庭，只放置一隻「四不像」在中間，在香港並無前例，房屋署更考慮起訴有關業主。

2016年領展房地產投資信託基金（領展）將屯門寶田商場出售予私人企業科達地產，現時寶田商場多間鋪位遭丟空，更一度傳出商場街市大幅加租，令商戶無奈遷出。寶田商場一樓的遊樂場，年前滑梯損毀遭圍封，直至今年十二月開始進行復修工程，並於月中解封。

寶田商場年前滑梯損毀遭圍封。（蘇嘉雯提供相片）

不過遊樂場解封之後，內裡只剩下一隻搖搖木馬立於中央位置，四周空空如也，並無其他遊樂設施。而商場的另一個遊樂場，早前也一同被拆卸重建，現時亦告解封，這個遊樂場則有較多設備，共有兩隻搖搖木馬，相比一隻搖搖木馬，已算得十分「慷慨」。

屯門區議員蘇嘉雯批評業主並無心管理商場，毫無企業良心，現在只放一隻搖搖木馬在遊樂場中間，完全是漠視局方與市民訴求，不能夠接受。

復修過後，遊樂場上只遺下一隻搖搖木馬。（蘇嘉雯提供相片）

旁邊另一個遊樂場的設施也同被拆卸。（蘇嘉雯提供相片）

復修之後，旁邊的遊樂場也只有兩隻搖搖木馬，沒有其他設備。（蘇嘉雯提供相片）

蘇嘉雯向《香港01》交代事情始末，她指商場原先由領展管理，其後領展將商場出售予現有業主，但業主並未有妥善管理商場。她續指，在2017年9月時遊樂場滑梯已經出現毀爛，然後業主並未有即時打理，只將滑梯圍封。但由於圍封後仍有小朋友偷偷進內遊玩，她擔心會有安全問題，故促請業主盡快進行復修工程。

2013年寶田商場遊樂場的面貌，當時商場仍是領展管理。（蘇嘉雯提供相片）

蘇嘉雯又指，當收到投訴後，業主把滑梯拆卸，但並不打算復修原貌，只希望安置數張椅桌，把遊樂場改裝成露天茶座。有關計劃遭居民反對，故此她沒有接受以上方案。遊樂場遭圍封閒置一年後，終在12月開始對遊樂場進行復修，房屋署亦向她透露，工程會於12月內竣工。

蘇嘉雯表示，商場有兩個遊樂場，但其中一個遊樂場的滑梯損毀，業主把兩個遊樂場的設施都拆掉。（蘇嘉雯提供相片）

然而到12月26日，商場遊樂場解封，遊樂場內只得一隻搖搖木馬，更被指復修後的遊樂場與圖則所示的大大不同。蘇嘉雯說，業主本身並不打算動工復修，但在房屋署和區議員的壓力下方促成復修工作，結果更令人大失所望，中央只有一隻「四不像」。她再解釋，當初業主所提交的圖則並非如此，「原本圖則肯定唔會得一隻木馬，如果得一隻木馬，正常人見到都唔會批，雖然設備都唔係多，但唔係整嚿咁嘅嘢喺到，如果係未完工點解唔封住佢？」。

蘇嘉雯並表示，有關業主接手之後，管理得比領展更為差劣，商場商鋪丟空問題嚴重，廁所又被圍封，只剩下街市廁所，而街市廁所為蹲廁，更不設扶手，令老人家如廁甚為艱辛；然而，業主並不聆聽任何意見，任房屋署和區議員多番反映問題，仍然沒有改善。她又指，房屋署曾透露，正諮詢法律意見，若業主不把遊樂場還原，將不排除起訴有關人士。

遊樂場12月初動工情況。（蘇嘉雯提供相片）

《香港01》現正向商場業主以及房屋署了解事件。