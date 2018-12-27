【全線故障】公共圖書館自助借書癱瘓　排櫃台市民打蛇餅

繼港鐵四線癱瘓後，公共圖書館亦出現全線癱瘓的情況。《香港01》今日（27日）接到多宗投訴，指未能使用自助圖書機借書。《香港01》記者於下午到荃灣公共圖書館，發現入口處五部自助借書機中，只有一部運作，而排隊等候人手借書的人龍「打蛇餅」至門口位置，市民紛紛表示：「唔方便」。

康文署於本月24日下午6時至27日早上7時，進行圖書館系統提升工程，圖書館流動應用程式、網上和電話續借服務、自助圖書站、其他網上圖書館服務，例如預約圖書館資料等圖書館服務暫停。然而系統完成更新後，《香港01》接到多位市民投訴自助圖書站服務仍未恢復，全線公共圖書館的自助借書站陷入癱瘓。

康文署於12月24日下午至27日早上進行圖書館電腦系統提升工程。（康文署）

《香港01》記者到荃灣公共圖書館查看，發現入口處有五部自助借書機，當中只有一部仍然正常運作，其餘都貼上「電腦網絡故障 暫停服務」的紙張。記者拿了兩本書到該部仍正常運作的借書機嘗試借閱圖書，惟試了兩次螢幕皆顯示「項目未借出，請將此項圖書館資料拿到櫃台。」直至第三次終於成功借閱其中一本書，到記者再掃描第二本書，螢幕上又彈出「項目未借出」的介面。

記者隨後向圖書館職員查詢，他指：「早兩日進行系統更新之後，今天早上已開始壞機，全香港的圖書館都有故障，因為是整個系統出現問題，但不清楚詳細原因。圖書館現時只能使用後備系統替市民借、還書，因此所有記錄都不是即時更新。暫未知系統何時恢復正常。」

一姓張學生本來打算使用自助借書機借書，但嘗試了數分鐘後不果，於是轉而排隊使用人手借書服務，他說：「我平時都係用自助借書機借書，一直都用到，唔知點解今日唔得，之前未遇過呢個情況，有啲唔方便。」

張小朋友表示未遇過此情況，感覺不太方便。（黃桂桂攝）

另一使用自助借書機不果的張先生指：「本身諗住續借，但試咗幾次都唔得。（排隊用人手續借？）唔啦，等遲啲人少啲先再嚟。」現場所見共有三個借書櫃台開放，排隊等候借書的人龍「打蛇餅」一直排至近入口處，若要排隊借書，需耗時約8分鐘。

康文署回覆《香港01》查詢時證實事件，指系統的確出現不穩定情況，同事正進行搶修工程，並尋找意外原因，暫時未清楚系統何時能恢復正常，強調雖然自助借書機服務受到影響，但櫃台及網上服務仍然正常運作。