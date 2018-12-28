【城門河水浸】假後復工齊追跟進　區議員：部份地方仲用人手水泵

沙田城門河24日晚上疑受天文大潮影響，導致水位上漲淹上緩跑徑及單車徑，部份岸邊低窪的行人隧道更出現水浸。據悉潮漲水浸問題困擾城門河中下游兩岸已久，但是次在非暴雨或颱風天氣下仍出現水浸，情況堪憂，有區議員就此向政府部門提議，採取短期措施建立城門河大潮預警系統，長遠而言需研究加高近岸堤圍等措施，以解決河水倒灌問題。

沙田區議員指，一旦潮水忽然湧至，隧道嚴重水浸，可能危及市民生命。（資料圖片／陳永武攝）

「除了打風下雨，真的是第一次見到水位高到這個位置。」區議員黎梓恩指，沙田城門河中下游兩岸長期受泛濫及潮漲引起的水浸困擾，但在非極端天氣情況下，水位上漲至單車徑、水淹行人隧道的，就只有今年的平安夜大潮漲這一次。黎指，雖然城門河沿岸的行人隧道都設有泵房，如遇水浸可將河水泵走，惟獨翠榕橋下城門河東岸的行人隧道並未設泵房，每逢水浸都需要經人手將泵帶到隧道內，方能泵走河水。

每逢天文大潮，沙田單車及行人隊道往往成水浸重災區。（資料圖片／陳永武攝）

城門河水浸並不罕見，以往亦發生多次河水氾濫的紀錄。今年9月時山竹來襲，城門河的水位上漲，浸至兩岸建築物和道路，更倒灌至旁邊的賽馬會傑志中心。6月端午節扒龍舟前夕，城門河水位上漲也浸過兩旁的單車徑。

沙田第一城區議員黃嘉榮指，最需要解決的是潮漲時河水倒灌的問題。11月時，黃曾就區內城門河泛濫問題，約見發展局局長及土木工程署署長，研究可行方案，希望政府相關部門設立城門河大潮預警系統，當河水有上漲危險時，預先通知市民避免行經河旁或容易水浸的行人隧道，免生危險。黃指正常情況下，來自城門河上游的水量目前可被河道消化，引起水浸的相信是天文大潮時海水倒灌入河的水量，故亦促請政府考慮加高河邊堤圍、挖深河床、增加支流或儲水池等長期措施，制訂有效的防洪計劃。