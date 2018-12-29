【社區藝術．二】住宅大堂貼「歡迎回家」　天水圍新人為鄰舍送暖

自天水圍被套上悲情城市的帽子後，新一代居民，都渴望脫去這標籤，打造新社區，四年前遷入這區的Elise便是其中一員。這20多歲小妮子形容這區由「樓、樓、樓」組成，欠缺其他配套，乏味非常，上班、娛樂都要跨區。於是，她跟其他有心人嘗試以小創作，為墟市檔戶「打扮」，為屋苑信箱「化妝」，透過社區藝術，讓這都市添上景點，鄰里增加話題，讓社區煥然脫變。

香港的樓宇如倒模設計，層層一式一樣，Elise於是自行裝飾公用大堂牆壁，寫上「歡迎回家」，為放工回來的鄰居送上關心。（受訪者提供）

早陣子，天水圍一棟大廈樓層大堂出現幾幅色彩斑斕的圖案。住戶只要一出升降機便能看到那圖案上，繪有「歡」、「迎」、「回」及「家」四個字。這是居住在那樓層的Elise，為鄰居送上的一份心思及心意。她說：「當收工回家感覺已經很累時，就看到有人跟我說，歡迎回來，感覺會温暖一些。」

除了大堂，她還在信箱、家門外都布置一番，背後存「凝聚社區」的理念，「當鄰居看到這些特色的裝飾布置，便可能會問起。那麼這類小創作便成為鄰里間打開話匣子的契機。」不過，貼在大堂的字句，即晚便被人拆除，只有信箱的貼圖仍能留下來。Elise略帶失望地說：「我沒想到那些字句過不到夜，這就是這地方的管理文化。」

四年前，她一家人由屯門搬至天水圍。眼下的城市，由無數住宅大廈組成，Elise形容為「高度規劃」，在大財團發展大片大片土地，從街上走到大廈樓層幾乎一式一樣。區內沒有娛樂配套，她說：「區外人根本不會進來，反而我們吃飯會到元朗，上班要跨區，社區好像甚麼也需要輔助。」Elise自己也需到觀塘上班，每天來回三小時，「我都算好，有朋友要由天水圍到太古，比我還要遠。」

過去，Elise（右一）曾擔任義工，美化天水圍的墟市小檔。（受訪者提供）

不甘自己社區呆板苦悶，Elise相信，藝術是條新出路，「當社區有一些藝術創作，有一些特色，有些打卡位，慢慢會吸引別人來這區。」於是，她參加不同機構的藝術活動，到老人中心將其窗戶貼上圖案，到藝墟為檔販美化檔面。今年夏天，她亦參加寫生工作坊，在天水圍河邊用筆紀錄這地方的美。今日，她也會到天水圍公園，跟其他街坊一同拼貼該處石磚，為自己社區「扮靚靚」。透過社區藝術，這天水圍新一代居民望以一手一腳打造自己的温馨小區。

約在四年，Elise由屯門搬入天水圍，發現區內配套缺乏。（受訪者提供）