【貓女俠】照顧大澳200多隻流浪貓　貓媽媽細說救貓故事

張敏芳（German）與周家怡認識不過數個月，這天他們在收養流浪貓的咖啡店重聚，猶如相識多年的好友。二人一邊逗著貓咪，一邊談東說西：「我帶了花膠給你。」German遞上透明膠袋，建議周家怡用它來燉蛋；下一刻周家怡揚起嘴角問道：「我是不是瘦了？」 German是土生土長的大澳人，周家怡則是演員，二人本來風馬牛不相及，這次結緣全因German與毛小孩的故事，將二人湊在一起。 攝影：歐嘉樂

周家怡與張敏芳因貓兒結緣，二人更因此成為好友。

讓流浪貓療癒傷口

年約40歲的German在大澳長大，她說以往大澳人對貓兒沒甚好感，覺得牠們只是捉老鼠能手，有些甚至嫌棄牠們不潔。「看到病貓、死貓是平常事。」唯獨郵政局局長每天把貓糧放在局外旁邊，貓兒便定時圍過來「開餐」。六年前局長退休，German就接下「餵食」一職，隨後更創立「大澳流浪貓之家」，除照顧區內貓兒的飲食外，更捕捉牠們進行絕育手術—自此成為大澳200多隻貓兒的「貓媽媽」。

German 於2012年起開始照顧大澳流浪貓，起初獨力照顧小島上200多隻貓兒。

由買糧、建造小屋到帶牠們去看醫生，German全都默默扛在肩膀上，源於她照顧這些毛小孩的同時，她內心的傷痕也慢慢被療癒。曾當社工的German因私事辭去工作，更遇上感情失意，整個人處於谷底。當她看著貓兒在自己的照顧下逐漸長大，甚至病癒，找到了生活的支柱。「漸漸覺得救貓是我的『天職』，是牠們令我找回使命感與生存意義。」

由照顧貓兒到組織街坊

German在街頭拯救生命，但部分大澳街坊對她的行徑略有微言。「聽過有街坊話餵貓整污糟條街，又說絕育會令到貓的數量減少，沒有貓捉老鼠。」這些說話傳到German的耳裡，她以行動及時間來證明。「我覺得教育好重要，告訴街坊為何要絕育，但同時都希望一些愛貓人士做好本分，餵貓都要乾淨一點。」

German為大澳貓兒所花的時間、金錢及精神，逐漸感染到其他人，有些義工前來協助照顧工作，而German更於過去兩次颱風吹襲時，發起組織行動，實行救貓也救人。今年九月，颱風山竹導致本港多個地區水浸，大澳也不能倖免，幸好German 早已聯繫各方義工，替街坊收好傢具雜物。「棚屋街坊會撤離，他們就將貓交給我們暫託到貓舍。」German及義工於颱風來臨前一星期已作準備，他們的努力終被街坊看見。「山竹之後，有街坊見到面會走過來說『真係唔該哂』、『多謝』，這一刻是很感動。」

今年6月，German與兩位藝術創作者組織民間團體「大澳非茂里」，更於今年中秋舉辦燈節，希望藉由社區藝術讓人認識大澳。(照片由受訪者提供)

經過山竹一役，大澳居民的組織能力教人印象深刻，而German也跳出了旁人對「貓義工」的刻板印象。今年六月，她跟兩位由市區搬進大澳的藝術創作者創立民間組織「大澳非茂里」，藉由本土文化藝術維繫大澳人，更希望向外界呈現大澳的歷史及特色。剛過去的中秋節，German及義工首度舉辦燈節，事前組織商店及街坊設計燈籠，於中秋節前夕懸掛在吉慶街上。「大澳是有特色、有故事的地方，我們所做是希望吸引人前來發掘。」

周家怡於11月走進大澳拍攝，短短一星期已感受到小社區的熱情。

貓女俠故事拍成劇集

由照顧大澳的流浪貓到組織街坊，German於社區工作的熱情引起導演李德賢的注意，並邀請周家怡於即將播映的劇集演繹German的故事，讓大澳「貓女俠」的事跡，能活現螢幕上。

想了解周家怡跟貓兒之間的故事，請留意下一則報道。