【主人佳音】粉嶺將設多用途休憩用地　建寵物公園及兒童遊樂場

多年來，不斷有意見指北區的休憩用地不足，其中為寵物而設的設施更少之又少。最近終於傳來好消息，政府將於粉嶺南百和路及一鳴路附近劃出約8,700平方米的地方，設兒童遊樂場和寵物公園，讓市民多一個週末好去處。

政府將於粉嶺百和路及一鳴路附近劃出約8,700平方米的地方，設兒童遊樂場和寵物公園。（楊凱力攝）

多用途休憩用地選址粉嶺第47及48區，位於百和路和一鳴路交界。（立法會文件）

休憩用地的選址位於粉嶺第47及48區百和路和一鳴路交界，鄰近粉嶺官立中學，工程預計耗資1億3千7百40萬。據悉，工程最大的賣點在佔地約1,000平方米的寵物公園，當中分為大狗區和小狗區，大小毛孩可以盡情放電。



去年4月康文署人員曾帶同一眾區議員到選址視察，但截至現時為止，對寵物公園的設計仍然未有定案。當區區議員陳惠達向《香港01》解釋，以往區內的休憩設施全部都禁止寵物進入，區內狗主都「好頭痕」，因此對新方案表示歡迎。

用地現時被鐵絲網圍起，並設有政府土地的告示牌。（楊凱力攝）

寵物公園將分為大狗區和小狗區，讓不同類型的毛孩都可以盡情放電。（資料圖片）

除寵物公園外，公園亦設兒童遊樂場、緩跑徑、健身角、太極場等，為不同年齡人士提供服務。另一位區議員姚銘則表示，興建公園倡議多年，希望政府可以儘快動工：「由2006年講到而家，好多街坊都話想要多啲休憩地方，例如遊樂場咁，可以帶小朋友去玩，所以希望可以快啲動工，等市民有得用。」根據相關資料，北區現約有31萬人口，但區內休憩設施只有一個約1,060平方米的和興遊樂場，難以滿足區內人士需求。

北區現約有31萬人口，但區內休憩設施只有一個約1,060平方米的和興遊樂場，難以滿足區內人士需求。（楊凱力攝）