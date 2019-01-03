【舊區危機】大角咀燈柱、路牌及欄杆老化　底部生銹到離地

香港的燈柱及路牌的密度之高，可算是全球數一數二，有區議員指，大角咀區內多處的燈柱、路牌以至欄杆腳，均出現銹蝕老化情況，倒塌事件亦屢見不鮮，區議員指有關情況已經持續逾年，促署方盡快跟進，減少傷及途人的意外發生。

大角咀櫻桃區議員鍾澤暉回覆《香港01》指，約兩年前開始發現區內有部分燈柱、路牌出現銹蝕問題，包括櫻桃街公園對出、鐵樹街、橡樹街及晏架街等，當中橡樹街及晏架街對外的垃圾收集站附近，更有鐵柱因銹蝕而斷裂。

鍾當年曾在區議會中討論關相關問題：「區內有很多人養寵物，而寵物免不了都會在燈柱便溺，即使大家都有手尾會用水沖一沖，但亦難以避免會銹化，加上大角咀都係老區，不少燈柱、路牌及欄杆等，都已經使用多年，所以都會有一定程度老化。」

鍾澤暉指櫻桃街公園對出的交通指示牌銹蝕情況嚴重，已經出現剝落情況。（相片由鍾澤暉提供）

鍾澤暉續指，留意到近日有報道指燈柱倒塌引致途人受傷，故即時去信區議會討論有關問題。鍾澤暉提議，路政署可以進行檢查和研究，為銹蝕的燈柱、路牌和交通指示牌柱等更換，例如整枝更換，或可增加塑膠套筒、石鑿底等替代方法。

鍾澤暉說：「大角咀係一個舊區，如果更換工程太大，都建議可先用塑膠套筒、石鑿底等方法。因為都見到一定的危險性，希望食環署清洗時，唔好只係用清水，要加清潔劑先可以清洗乾淨。」有關議題，將於今日油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會上討論。

橡樹街及晏架街對外的垃圾收集站有枝柱因銹蝕而斷裂。（相片由鍾澤暉提供）