保健公司被指「洗腦」氹長者　大埔區議員：有長者買逾廿萬元產品

以免費派發日用品作招徠、專攻長者，向長者洗腦式推銷的保健公司，近年滲入全港多區。近日有大埔街坊向《香港01》投訴，指有關保健公司每日舉行講座，推銷其聲稱的保健產品，而講座更是閉門進行。大埔區議會近日更就有關情況作出討論。 不過，對於這類銷售手法，有法律界人士則指，派日用品及舉辦講座的營商手法並沒犯法，關鍵在於講座內容。有關公司回應查詢時，則否認「洗腦式講座」及哄騙老人家等指控，更揚言︰「買唔買係佢哋自由！」

區議員質疑「田園小鎮」以「洗腦式推銷」向長者宣傳其昂貴的保健產品。（廖俊升攝）

位於大埔翠和里的保健公司，門外只有大大隻以日文寫上的招牌，而且長期重門深鎖。據了解，該店舖每天都舉行講座，並推銷聲稱保健產品，長者在聽完講座後，便會獲派贈品，贈品多為日常用品，例如即食麵、米、洗潔精等。

大埔區議員劉勇威向《香港01》透露，近日有不少街坊向他求助，指家中長者從該保健公司買了「據稱的保健產品」，例如是「酵素」和床墊等等，價值由數萬至十數萬不等，部分人消費超過二十萬元。

店舖門外放置了數個手拉車，相信是進入店內的長者所暫放。（廖俊升攝）

記者翻查資料，這間以日文作招牌的保健產品公司，其實是「田園小鎮 Happy Shop」，該公司在1992年在台灣成立，近年在香港積極擴展，先後於觀塘、上水、太子、屯門及大埔等地區設立門市。然而，其銷售手法一直備受外界質疑。據台灣當地傳媒報道，有關商戶曾多次因不實宣稱醫療效能，而被控告及罰款。

田園小鎮所售的保健產品。（福天國際有限公司網頁截圖）

對於被指誤導老人家進行消費，《香港01》向經營本地「田園小鎮 Happyshop」的福天國際有限公司查詢，對方否認外界的指控。福天國際有限公司業務部主管李小姐向《香港01》表示，田園小鎮並沒有哄騙老人家，更指他們的營商手法與一般銷售一樣，純粹介紹產品，並沒有威逼消費者購物的成份，「買唔買係佢哋自由」。

李小姐又指，他們並無設立年齡限制，任何年齡的人士均可進入店內購物和參加講座，而他們除了售賣健康產品，也有售賣枕頭等日用品。她又表示，除了開張時人流較多，導致阻礙街道，其餘時候都沒有收到投訴。而對於有人指控講座涉及洗腦式推銷，她也否認，「無洗腦呢件事！我哋成立已經超過25年，如果係有問題，一早就比人投訴啦！」

警方防止罪案科於大埔派發單張，提醒市民小心洗腦式推銷陷阱。（劉勇威Facebook圖片）

不過，劉勇威向《香港01》表示，「田園小鎮」過往只招待長者，其他人根本不能入內，其宣傳手法亦非他們所言的「一般銷售方式」，整間店舖外圍被有顏色的玻璃圍封，當客戶進入後便馬上關門。而當日他在店舖門外派發單張時，卻遭疑似店舖負責人勸告他離開，故認為他們根本不是其所聲稱的「正常店舖」。

他連日來更聯同警方防止罪案科在區內進行「反洗腦式推銷陷阱」宣傳，走訪多處向街坊派發傳單，以及提醒市民切勿受到餌誘和誇大產品功效的推銷手法所誤導，避免蒙受損失。

劉勇威稱，12月11日，他在田園小鎮店外派發提防洗腦陷阱傳單，期間遭一名疑似店舖負責人阻止。（劉勇威Facebook圖片）

劉勇威與警方不斷在區內進行「反洗腦式推銷陷阱」宣傳。（劉勇威Facebook圖片）

雖然有關商店的銷售手法備受質疑，不過，有法律界人士指，有關營商手法未必觸犯本港法律。執業大律師陸偉雄向《香港01》表示，要判斷營商手法有否犯法，要視乎宣傳過程中有沒有涉及欺詐，而其宣傳本身未必犯法，因為只是叫人買東西。

陸偉雄又指，《商品說明條例》中有列明不良營商手法，例如是「誤導性遺漏」、「具威嚇性的營業行為」及「不當地接受付款」等，故須要看商戶有沒有涉及有關行為，若純粹是派日用品和講座宣傳產品，則不屬違法。

消費者委員會表示，曾在調查中發現，長者較易涉及商戶使用不良營商手法的消費經歷。消費者委員會於2016年10月至12月期間，進行了一項調查，在街頭及長者中心合共訪問1,779位介乎55-79歲的人士。發現近四成受訪者，於過去一年內，曾遇到最少一次不愉快的消費經歷，其中近三成與不良營商手法有關。

消費者委員會表示，調查發現，長者較容易遇上商戶使用不良營商手法的消費經歷。（資料圖片）

另一大埔區議員關永業表示，有關事情並非今年才發生，這些商戶有一定方法吸引長者，不過如今已經不是很多人上當。關永業也坦言，這種銷售行為並無犯法，沒有禁錮長者，極其量是海關進行放蛇行動，看他們有沒有違規，但也有難度，「放蛇人員既要係海關，又要老人家，好難做到」。

海關回覆《香港01》查詢時指，《商品說明條例》（《條例》）禁止商戶對消費者作出一些不良營商手法，包括虛假商品說明、誤導性遺漏、具威嚇性的營業行為、餌誘式廣告宣傳、先誘後轉銷售行為；以及不當地接受付款。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。而海關亦非常重視保障消費者的權益，包括針對長者的銷售事宜。至今，海關於政府或非牟利社福機構轄下之長者中心已舉辦多場講座，旨在透過具體案例向長者講解各種常見的不良營商手法，提高警惕，避免跌入消費陷阱。