【權健黑幕】招商會洗腦現場曝光！　會員載歌載舞：未來千萬富豪

除了涉嫌旗下產品虛假宣傳，權健其中一個被質疑之處是表面上是持牌直銷公司，但實際卻是非法傳銷。丁香醫生曾派人到天津權健總部參加一場招商會，發現會上有各種「洗腦」環節，例如經銷商會聲淚俱下分享加盟權健後致富的故事，並稱「我們不是白衣天使，卻勝似天使，因為我們讓更多人遠離病痛和苦難、中華醫學的史冊上將有我們濃重的一筆」、「未來的千萬富豪億萬富豪一方霸主」。

曾鼎談到對招商會的感受時直言是「魔幻」。（影片截圖）

據《澎湃新聞》引述丁香醫生文章其中一名主筆曾鼎表示，該場招商會他是由權健的經銷商帶領，以「培訓」的名義參加，「如果沒有經銷商帶着，連會場都進不去」。曾鼎又談到對招商會的感受，直言是「魔幻」，「整個體系非常嚴密，會場禁止錄像，全程都有人盯，培訓的時候，我找借口上個廁所，超過10分鐘帶我培訓的經銷商就打電話來了。」曾鼎認為，權健此舉相信是要一定程度上把參加者束縛細小空間內，方便從頭到尾進行「洗腦」。

文章又提到，權健在2013年取得直銷牌照前，其銷售團隊曾在2012年捲入一宗傳銷案件，有超過5000名受害人，涉案金額達720萬元。該案證人明確表示權健的創辦人束昱輝就是銷售團隊的上級領導。如今坊間已有不少聊天群組成立，分享如何幫助家人擺脫權健，全國各地的市長信箱和工商部門官網，亦有不少對權健涉嫌傳銷的投訴和舉報。

最新一場招商會在爭議聲中臨時取消

另有內地傳媒近日亦派人參加權健的招商會，發現現場人頭湧湧，可容納2000人的會場全部坐滿。整個培訓現場等級體系嚴明，高級會員坐在中間，普通會員坐在兩邊，並有專門人員維秩序。有「培訓老師」聲稱，束昱輝曾是阿里巴巴的操盤手，更是中國電商的創始人，現時權健已經上市，業績更越越阿里巴巴。但翻查公開資料，不論在A股、港股或美股，均未有查到權健上市的資料，只查到曾經投資過A股公司豐東股份和金財互聯。但未知是否正值「風頭火勢」，該場招商會臨時取消。

2000人的會場全部坐滿。（啟陽路4號）

但報道引述取自權健內部的資料指，權健對旗下銷售人員採取層級制管理，初級人員為「紀念版徽章」，其後就是「初級經理」、「中級經理」和「高級經理」，分別稱為「一鑽」、「二鑽」及「三鑽」，再上就「四鑽」的「鑽石經理」，然後是「皇冠經理」、「皇冠大使」。每個級別都會有相應的回佣。

中國資深反傳銷人士李旭指出，根據國務院發布的相關直銷管理條例，直銷公司從事直銷活動，必須在擬從事直銷活動的省、自治區、直轄市設立負責該行政區域內直銷業務的分支機構。但根據商務部的資料，權健的直銷區域僅限於天津市內其中7區，上報的直銷人員亦只有462人。然實際上不論是銷售範圍和人數，權健都已遠遠超過規定範圍。

（綜合報道）