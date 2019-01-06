【光輝到此】油尖旺霓虹招牌買少見少　四年共拆走803個

曾是香港夜景中不可或缺的霓虹招牌，因政府於2010年推行「小型工程監管制度」，將不合規格的霓虹招牌清拆，從此，霓虹招牌就面臨「大屠殺」。油尖旺區議會文件透露，由2015年至2018年11月，完成拆除的招牌共有803個。

招牌可以是一個城市的地標，也可以是教人認得回家的路。香港的霓虹招牌一直受到世界各地的人欣賞，例如西方電影《變形金剛4》選擇在香港取景，各國的攝影師也會親臨香港，一睹縱橫交錯但又亂中有序的大大小小招牌，並為招牌留下「倩影」。惟根據油尖旺區議會文件資料顯示，由2015年至2018年11月，屋宇署就油尖旺區拆除、修葺的危險或棄置招牌，共有1,466宗；短短四年間，油尖旺區遵從或完成拆除的招牌共有803個。

報告顯示，在2015年及2016年時沒有「尚未遵從拆除的招牌」，到2017年增加至4宗，2018年更增加至116宗，共120宗違例招牌未有拆卸。

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民間組織「程尋香港」曾組織導賞團，介紹油尖旺區內招牌，成員溫佐治對清拆招牌感到可惜，但他表示，若招牌存在危險, 政府監管招牌是無可厚非，擔心他日但若一刀切清拆招牌，會令香港文化逐漸消失。

他認為政府無需一次過清拆招牌，可向店舖提供支援，例如有政府許可的維修招牌公司定時檢查招牌的安全性，令一部份的招牌可以保留。他表示，四年清拆八百多個招牌算多，以前上海街及佐敦道的街景十分特別，清拆招牌後已經不再是五光十色。