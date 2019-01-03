【寵物共享公園】全港六個公園成試點　鄺俊宇帶狗實測：乜都無

康文署於今年1月1日起，於全港六個公園推行為期一年的「寵物共享公園」試驗計劃，開放給狗主帶同狗隻入內。然而，關注動物權益的立法會議員鄺俊宇曾帶同愛犬到公園實測，卻發現設施配套仍然不足。 此外，寵物公園 ﹙下稱：狗公園）的數量增加，但分佈數量仍然不均，如灣仔及黃大仙區各有一個狗公園，惟面積分別僅得96及105平方米。灣仔區議員楊雪盈指，區內公共空間已低於全港標準，望政府能於灣仔區增設相關設施。

現時康文署開放本港六個公園予狗主帶同狗隻進入，試驗計劃為期一年。(資料圖片)

現時康文署轄下共有48個狗公園，隨著愈多愈多港人飼養狗隻，狗公園的需求大幅增加。去年11月，康文署推出「寵物共享公園」試驗計劃，率先以元朗宏業南街休憩花園作試點；並於今年1月1日，開放全港六個公園讓市民帶同寵物入內。

公園名單如下：

資料來源：康文署網頁

水機圍欄欠奉 試點「乜都冇」

日前，立法會議員鄺俊宇帶同愛犬到元朗宏業南街休憩花園視察，發現公園的配套設施仍然不足，如飲水機、動物休憩設施及圍欄等均欠奉。鄺俊宇說：「現時 （元朗）試點是概念的前半部，因為只開放予動物進入，入面『乜都冇』，連『禁止動物進入』的牌都未拆，還沒有圍欄，狗隻在公園不能放繩，這些地方都要改善。」

他認為開放公園僅屬第一步，日後將倡議政府成立針對動物設施或寵物公園的基金，增設設施便利狗主及滿足狗隻需要。

元朗宏業南街休憩花園為「寵物共享公園」試驗計劃之一，但公園內設施欠奉。( 資料圖片)

增設狗公園標準 鄺俊宇：冇標準

縱然計劃增加寵物公園的數目，但現時本地寵物公園的分佈不均，規劃混亂。根據康文署資料顯示，新界共有16個寵物公園，但單是荃灣、將軍澳已分別有4個及3個狗公園，但沙田區人口高達66萬人，屬全港人口最多的地區，卻僅得1個狗公園。鄺俊宇稱：「動物在《香港規劃標準與準則》根本沒有地位，寵物公園的數量及位置也沒有標準。區議會討論後，接著在社區尋覓空間，所以有地區只得一個寵物公園，或面積好細——政府沒有整全的政策，按每區需要規劃寵物公園。」

彭福公園為本地少數能讓狗主及寵物進入的地方 (資料圖片)

山頂擁9萬平方米狗公園 灣仔僅得96平方米

此外，各區狗公園的面積及設施配套亦參差不齊。港島區的山頂花園佔地97,000平方米，屬康文署轄下全港最大的狗公園，但同屬港島區的灣仔大坑徑休憩處，只有96平方米。灣仔區區議員楊雪盈指，大坑徑休憩處的位置不便，面積只能放置一輛麵包車，狗隻的活動空間甚少，設施亦有所欠奉。「休憩處落成多年，但去年我們才成功爭取到沖水設施。」楊雪盈說。

楊續稱，灣仔區有為數不少的居民飼養狗隻，大多會到火龍徑遛狗，但礙於火龍徑為居民主要通道，擔憂非狗主尚未習慣與狗隻接觸而引起衝突。「灣仔的公共空間低於全港標準，希望政府經過現時的試驗計劃後，能夠於灣仔區增設人狗共融公園。」

香港愈來愈多人飼養狗隻，但狗公園的各區分佈卻不平均。(資料圖片)

倡改建大坑蓮花宮為狗公園

楊雪盈建議，大坑蓮花宮花園及蓮花宮東街休憩處均適合改建為寵物公園，當中只需加設基本設施如雙重閘門、沖水設施等便可。「改建公園可以更善用地方，二來更貼合居民需要。」

與過去政府相比，楊雪盈認為現屆政府的確較關注動物議題，但生活環境或規劃仍趨向與動物隔絕。「現時很多觀念都是狗會咬人、貓會抓人、而雀有禽流感，我們仍然不懂得與動物相處，現在的試點是好嘗試，但會否同時開放給貓或其他動物呢？」