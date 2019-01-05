【跟囚犯做筆友】小學生寄信給囚友　最想知：監獄的食物難食嗎？

「監獄裏的食物很難食嗎？我學校的午飯很難食。」監獄，對很多人而言是一個充滿未知、恐懼的地方。浸信會天虹小學的學生就寫信給獄中的囚友，表達他們對監獄生活的好奇，直問「裏面是不是很恐怖？」同時，亦用天真瀾漫的字句向囚友表達最真摯的關心，「我相信你是好人」。

浸信會天虹小學於去年4月6日舉辦了一場名為「懲．信」的戲劇，由一班四、五年級的學生主演，負責老師將一宗真實案件設計成戲劇，讓學生體會案中不同角色的感受，活動完結後，再邀請學生寫信關心正在獄中服刑的囚友。

學生們於「懲．信」活動後寫信給囚友，與他們做筆友。（浸信會天虹小學提供）

懷着對監獄生活的好奇，在信中學生的問題連珠炮發：「你在那裏（監獄）跟你的朋友相處愉快嗎？晚上會失眠嗎？會想念家嗎？進去的時候緊張、害怕嗎？出去後會改過自新嗎？會找工作嗎？」

但最多人關心的竟然是監獄裏的飯菜好不好吃，有很多學生表示：「我在學校的飯很難吃，監獄裏的食物很難吃嗎？」其次就是囚友們在監獄裏的工作，「想請問香港的提示牌（路牌）是不是你跟你的朋友一起在監獄中的工廠做的呢？」、「你所負責的部門有沒有洗衣服、煮飯、洗碗、機器控制、製衣、針織、信封製造？」。

最多學生關心監獄裏的食物是否好吃，原因竟是學校的午飯難食。（浸信會天虹小學提供）

同時，也有天真瀾漫的小學生不違言「你為甚麼會進監獄？」、「有受到欺凌嗎？」、「裏面是不是很恐怖？」、「監獄裏的生活是否像電影中那樣，天天早睡早起，有管理限制？」所謂童言無忌，有學生更直言：「我希望你未來不要報復告你的那個人！」

有學生不違言：「希望你未來不要報復告你的那個人！」（浸信會天虹小學提供）

童真背後，也隱藏着一顆顆真誠的心，很多小學生在信中表達了自己對囚友們的盼望，例如有學生說：「不是每個人經過黑暗後就會見到光明，但我相信你未來會努力成為一個對社會有貢獻的人」、「出獄後不用害怕別人對你的眼光，因為社會總有一些人會相信你是認真改過，所以請你不用灰心」。亦有學生以自己身邊發生的事勉勵囚友們要改過自新，例如有學生分享自己一次偷吃弟弟雪糕的經歷，勸勉囚友每個人都會做錯事，最重要是知錯能改。

有學生分享自己一次偷吃弟弟雪糕的經歷，勉勵囚友每個人都會犯錯，最重要懂得知錯能改。（浸信會天虹小學提供）

然而再多的大道理也抵不過一個簡單的陪伴，有小學生說：「我非常想和你做朋友！不管你以前做過甚麼不好的事，我也會陪你一起重新開始。」亦有男生表示自己學打乒乓球三年了，「 如果你可以和我一起打乒乓就好」。

有學生表示，希望囚友可以跟自己一起打乒乓球。（浸信會天虹小學提供）

學生們寫給囚友的信已經送到囚友的手上，他們正殷切地等待着囚友的回信，懲教處人員將於1月8日將囚友們的回信交給學生，並於當日舉行的「信有明天」活動中朗讀出來。

信件寄出後，學生們十分期待收到囚友的回信。（浸信會天虹小學提供）

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