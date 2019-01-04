【書迷有福．多圖】圖書館推40本免費電子書　毋須登入任你睇

雖然圖書館已經實行電子化多年，但電子書仍未算普及，而康文署為推廣電子閱讀，日前推出「鬆一鬆 e閱讀小站」活動，提供40本電子書免費閱讀，並分為「生活達人」、「創意藝術」、「細味分享」及「喜閱無限」四個主題，當中包括運動、文學、寵物、藝術、武俠及漫畫等類型。

為方便閱讀，讀者毋須登記成為圖書館會員，即可自由下載，除可在電腦上閱讀，亦可透過手機的「HyRead 3」應用程式閱讀。而借閱數量方面，最多可借40本電子書，每本借閱期為六日，活動將於1月31日完結。

而圖書館亦將於以下日期，於不同商場舉行巡迴展覽，介紹及讓參加者體驗電子書。

1月5至6日 九龍灣德福廣場

1月5至11日 荔枝角宇晴匯

1月6至13日 紅磡海逸坊

1月7至16日 九龍灣淘大商場

1月12至18日 大埔超級城

1月14至20日 新屯門商場

1月17至21日 將軍澳MCP新都城中心

1月19至31日 旺角朗豪坊

1月21至31日 馬鞍山新港城中心

1月22至31日 薄扶林置富南區廣場

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圖書館網址：https://hkplpromotion.ebook.hyread.com.tw/