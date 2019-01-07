【領展街市外判】華明街市新年後關閉3個月　料豬肉檔冇得留低

粉嶺華明街市於去年三月被領展外判給建華集團管理，所有現時商戶的租約只到下月15日，即新年後街市便會全面關閉，進行為期3個月的翻新工程，預計會於5月底重新開始營運。當區區議員陳惠達預計，現時街市內的數個豬肉檔將不獲續租；有豬肉檔老闆則大嘆生意被壟斷，小市民生意難保。

區議員：豬肉檔九成不獲續租

建華集團又有「豬肉王」之稱，公司旗下有不少豬肉店，經常被外界指「壟斷」豬肉生意，華明區區議員陳惠達表示，現時建華集團雖仍未與商戶相討續租細節，但估計華明街市的豬肉檔販九成不會獲得續租，未來將由建華集團接手豬肉檔生意。陳惠達又指，華明街市目前只運作至2月15日（年初十一），過後就要關閉二至三個月進行翻新工程。市民如要買菜，就可能要走到就近的雍盛街市。

豬肉檔老闆：大集團壟斷生意

這天記者在華明街市了走一圈，發現現時在華明街市內有約三檔豬肉檔。在華明街市經營十多年豬肉檔老闆鄧先生，他的鋪位約100呎，最初開業時租金約兩萬元，十年間被領展加至現時約四萬多元。他表示，新承辦商從來沒有找他商量續租一事，估計未來不會獲續租，他大嘆豬肉檔生意被壟斷，亦未知在哪處覓新檔位，又形容大集團是吸血鬼：「畀領展賺完又畀建華賺，好似吸血鬼咁！」

鄧先生在華明邨經營豬肉檔已有十多年，他大嘆生意難做，未來亦不知會否繼續豬肉檔生意。（黃文軒攝）

縱然他估計未來豬肉檔將結業，但他表示新承辦商仍要求他在離場前，自行拆去為檔口加裝的欄杆及設施，還原店鋪原有模樣，估計要支出4千多元拆除費，他對此表示不滿其安排：「橫掂你都要裝修啦，洗乜又要自己拆！」

為避貴租搬完又搬

位於華明街市附近的雍盛苑街市，去年亦被領展外判予建華集團管理，街市於今年剛完成翻新，潘太原在雍盛街市開設粉麪檔近十年，鋪面面積約70呎，不過新租金由原來的1.4萬元被加至2.5萬元，她因負擔不了昂貴租金，於是於在年10月搬至現時還未裝修的華明街市，打算以相宜租金繼續經營，怎料幾個月後又要面臨加租，她對此亦表示大感無奈：「咁貴租做唔到，我哋都係幾蚊雞生意！」

潘太本為避貴租而搬來華明邨，豈料現時又將要搬走，她笑言：「可能第時要打工啦！」（黃文軒攝）

有光顧潘太多年的熟客丘女士，這天特地從雍盛苑過來購買粉麪，她表示雍盛翻新後的店鋪種類變少，選擇變得單一，因此要特地過來華明街市買菜。而街坊黃小姐就對街市即將關閉的消息感到驚訝，同時亦擔心裝修後買菜的價格會變得較昂貴。